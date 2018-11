ilfattoquotidiano

: Murales di Chiara Ferragni con Leone (e una bottiglia d’acqua “santa”): come la madonna con bambino - FQMagazineit : Murales di Chiara Ferragni con Leone (e una bottiglia d’acqua “santa”): come la madonna con bambino - TutteLeNotizie : Murales di Chiara Ferragni con Leone (e una bottiglia d’acqua “santa”): come la madonna con… - tempoweb : #Tvboy colpisce ancora: Di Maio vs Salvini, Ferragni e l'acqua santa, CR7 bronzo di Riace [GUARDA IL VIDEO]… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) “Santacon Acqua Benedetta”. È questo il titolo dell’ultima opera dello street artist Tvboy, realizzata a Milano nella centralissima via Torino, che immortalacon il figliounacon bambino del Rinascimento. Con l’abito firmato Gucci, l’influencer tiene in braccio il figlio mentre porta in palmo di mano una delle sue bottiglie personalizzate di acqua Evian. L’allusione è ovviamente al lancio (con polemiche annesse) della campagna pubblicitaria della marca di acqua minerale di un famoso gruppo agroalimentare francese. “La regina dell’influencer marketingha in braccio suo figlio e una bottiglettache i suoi follower acquistanose fosse benedetta da Santa”, ha spiegato l’artista sul suo profilo Instagram. “Unche con ironia, vuole far riflettere ...