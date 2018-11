Muore pugile 13enne La Thai boxe sotto accusa

L'ex pugile Mario Melo Muore durante una gara a chi mangia più croissant : E' morto durante la 'Fiesta de la Medialuna' L'ex pugile Mario Melo . Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Marca', il 56enne argentino ex campione di boxe si sarebbe sentito male a Pinamar, vicino ...

L'ex pugile Mario Melo Muore durante una gara di croissant : È stramazzato al suolo durante la "Fiesta de la Medialuna" nella cittadina di Pinamar, vicino Buenos Aires, durante una gara che premiava chi riusciva a mangiare il maggior numero di cornetti in un minuto. Mario Melo, ex pugile argentino di 56 anni, è morto in ospedale. Dalle prime informazioni, ha riferito Marca, Melo era diabetico ma non si conoscono ancora le cause della morte.Campione dei pesi massimi in Sud America negli anni ...

Boxe - Muore l’ex pugile Mario Melo : stava partecipando a una gara di croissant - era diabetico : Il cinquantaseienne argentino, di origini italiane, è morto dopo aver mangiato tre cornetti durante la “Fiesta de la Medialuna” vicino Buenos Aires. Campione dei pesi massimi in Sud America negli anni Novanta, si era ritirato nel '98.Continua a leggere

Muore sul ring sotto i colpi dell'avversario. Addio al grande pugile italiano : Christian Daghio Muore sul ring E' morto facendo ciò che più amava al mondo. Si è spento all'età di 49 anni Christian Daghio , vincitore di sette titoli mondiali di thai boxe e ancora una volta sul ring per quella che era la sua enorme passione. Daghio, originario di ...