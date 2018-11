MotoGp – Ciabatti avverte Petrucci | “si merita quest’opportunità | ma deve dimostrarci

MotoGp – Lorenzo e quella clausola nel contratto Ducati - la verità di Ciabatti : “niente stipendio al quarto forfait? Ecco come è andata” : Paolo Ciabatti e il cavillo contrattuale di Jorge Lorenzo: il direttore sportivo della Ducati mette in chiaro le cose a Sepang Jorge Lorenzo e la Ducati hanno comunicato nella mattina malese che i maiorchino non proseguirà il suo weekend di gara a Sepang a causa del dolore incessante al suo polso, operato poco più di una settimana fa. Nella giornata di ieri, però, nel paddock della Malesia sono circolati particolari rumors su un problema ...

MotoGp - Ciabatti spaventato per Lorenzo : “mamma mia - quel rumore fa pensare a qualcosa di strano” : Una volta visto l’incidente di Lorenzo, Paolo Ciabatti ha espresso la propria preoccupazione per le condizioni del pilota spagnolo Un incidente spettacolare, duro da vedere per i tifosi della Ducati e non. Un highside terrificante per Jorge Lorenzo a Buriram, circuito su cui si correrà domenica il Gp della Thailandia. Il maiorchino ha perso il controllo della sua moto, sbattendo violentemente la schiena sull’asfalto. Mezzo ...

MotoGp - GP Misano 2018. Paolo Ciabatti : 'Non escludiamo un ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati' : I buoni risultati di Lorenzo in questa seconda metà di stagione stanno esaltando i tifosi, che sognano un suo ritorno in Ducati. I più audaci immaginano addirittura una sua possibile rescissione dal ...