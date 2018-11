Morto tra una settimana … o ti ridiamo i soldi film al cinema | cast | recensione | curiosità

In Cina un cane ha aspettato il suo padrone Morto sulla strada per più di 80 giorni : Un cane ha aspettato il suo padrone per più di 80 giorni sul ciglio strada in Cina. Ripreso in un video, alcune persone hanno affermato di aver visto alcune persone cercare di aiutarlo, ma il cane è sempre fuggito, per poi tornare in quello stesso luogo.Come riporta la BBC, il proprietario del cane, morto su quella strada, aveva un legame molto profondo con l'animale. Il video è stato condiviso su Sina Weibo, il più ...

Tragedia sull'A1 : un Morto a Napoli : Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 19.00 sull'A1, a poche centinaia di metri dall'uscita porto-stazione Garibaldi. Per cause ancora da accertare una persona a bordo di un'...

Venezia - travolto da un’auto mentre corre a prendere il bus : Morto 27enne : La tragedia nel tardo pomeriggio di domenica a Marghera, nel Veneziano. Alvise Donà, informatico ventisettenne residente a Cannaregio, è stato travolto da un’auto e sbalzato per decine di metri mentre stava andando a prendere l’autobus per tornare a casa. Malore del papà sul luogo dell’incidente mortale.Continua a leggere

Piove di Sacco - 16enne travolto da un’auto mentre era in bici : Morto : Tragedia nella notte a Piove di Sacco, nel padovano. Un 16enne è stato travolto da un’auto mentre, intorno all’una, era in sella alla sua bicicletta. Portato in codice rosso all’ ospedale di Padova è morto poche ore dopo per le gravissime lesioni riportate. L’incidente In via Roma, coinvolta una Kia Rio condotta da un uomo del posto di 32 anni. M. N., che sarà indagato per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è ancora da ...

Una moto si scontra con un'auto : un Morto e due feriti : L'incidente questa mattina a Quartucciu. Ancora sangue sulle strade della Sardegna. un'auto ed una moto si sono scontrate, questa mattina, sulla statale 554, all'altezza di Quartucciu, alla periferia ...

Australia - uomo accoltella 3 persone : una vittima. Morto l'aggressore : Allarme terrorismo a Melbourne, in Australia. Almeno una persona è stata accoltellata a morte e altre due sono rimaste ferite da un uomo che ha poi cercato di aggredire un poliziotto ma è stato ...

Centrano un cervo sulla strada : Morto l'animale - illesi gli occupanti dell'auto : BOLZANO . Nella tarda serata di ieri, un'automobile ha investito, nei pressi di San Martino in val Passiria, un esemplare di cervo. Illese le persone presenti sul mezzo. l'animale, invece, è morto a ...

Trovato il corpo del pediatra : "Un esempio - Morto da eroe" : Un tragico epilogo. Dopo quattro giorni di ricerche Trovato il corpo del 40enne pediatra Giuseppe Liotta. Era sommerso da cumuli di fango alti un metro in un vigneto del Corleonese in zona Ponte ...

Melbourne - uomo accoltella tre persone in strada : un Morto e due feriti : Una persona è stata accoltellata a morte e altre due sono rimaste ferite venerdì pomeriggio a Melbourne, in Australia, da un uomo che ha poi cercato di aggredire anche un poliziotto. L’assalitore è stato poi colpito da un proiettile sparato da un agente ed è ora in condizioni critiche: prima dell’attacco, riporta il Guardian, l’uomo ha lanciato il suo pick up contro un centro commerciale della città e ha dato fuoco al veicol gettando un ...

Melbourne : uomo accoltella persone in strada. Un Morto e due feriti. Aggressore fermato : Un uomo ha prima dato fuoco alla su automobile poi ha accoltellato alcune persone: una è deceduta, mentre altre due sono state ferite. L'Aggressore è stato neutralizzato dalla polizia, che gli ha sparato: ora versa in gravi condizioni.Continua a leggere