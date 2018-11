Morbillo | nuovo piano nazionale | vaccino per 800mila giovani

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ilper l’eliminazione delallo studio da parte del ministero della Salute prevederà la vaccinazione diadolescenti eadulti, con le prime 500mila immunizzazioni già l’anno prossimo. Lo ha annunciato il consulente del ministro Giulia Grillo per i vaccini, Vittorio Demicheli. “L’obbligo per le nuove generazioni sarà mantenuto – precisa Demicheli in un’intervista a Sanita’24 – affinché la copertura resti buona, ma bisogna in fretta offrire la vaccinazione agli adolescenti e aiadulti suscettibili. Altrimenti ci vorranno moltissimi anni per interrompere la catena dei contagi”. L’offerta del, ha spiegato l’esperto, dovrebbe avvenire ogni volta che il giovane entra in contatto con una istituzione. “Ad esempio la soluzione per l’offerta alle matricole ...