Mondadori | con svalutazione Francia risultato 9 mesi in negativo

Mondadori - le attività francesi verso la cessione. Conti in rosso con la svalutazione : MILANO - Mondadori si prepara a cedere le sue attività in Francia. La conferma della vendita è arrivata dalla società, che oggi ha comunicato i Conti dei suoi primi nove mesi. Arnoldo Mondadori ...

Mauri - Mondadori - : con Focus Live Milano sempre più capitale della scienza : ... ribadendo che in Mondadori 'siamo orgogliosi di avere un brand come Focus ' e ha aggiunto: ' Milano , che era già capitale della moda, del design e del food, ora lo è anche della scienza e noi siamo ...

Una giornata in tour con Alessandra Amoroso : come partecipare al concorso Mondadori : Una giornata in tour con Alessandra Amoroso e la possibilità di assistere gratuitamente ai suoi concerti: è il nuovo concorso Mondadori che consente ai fan della cantante salentina di aggiudicarsi esperienze uniche in sua compagnia. Per partecipare al concorso è necessario acquistare l'album 10 dal 05 ottobre al 30 novembre 2018. Acquistando il nuovo album entro i termini indicati si potrà partecipare al gioco per vincere una giornata con ...