Molinari - a Dubai per vivere altro sogno : ANSA, - ROMA, 14 NOV - "E' stata una stagione incredibile, resa ancora più magica dal successo in Ryder Cup. Adesso manca solo l'ultimo sforzo, spero di chiudere l'anno nel migliore dei modi". ...

Molinari : 'A Dubai per coronare una stagione da sogno' : ROMA - ' E' stata una stagione incredibile, resa ancora più magica dal successo in Ryder Cup. Adesso manca solo l'ultimo sforzo, spero di chiudere l'anno nel migliore dei modi '. Francesco Molinari ...

Golf - European Tour 2018 : a Dubai per chiudere la stagione. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood duellano per vincere la Race : Li hanno chiamati “Moliwood” lungo tutta la Ryder Cup, dopo che hanno messo in ginocchio chiunque si sia presentato davanti a loro in coppia. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, adesso, da compagni di squadra e autentici idoli della folla di Parigi diventano rivali, ammesso che il termine abbia un senso pratico. Saranno loro, infatti, a giocarsi la vittoria della Race to Dubai nell’ultimo torneo dell’anno, il DP World ...

Golf – Eurotour - finale F. Molinari-Fletwood per la leadership continentale a Dubai : A Dubai si conclude il circuito: Francesco Molinari può diventare il primo azzurro a imporsi nella Race To Dubai Francesco Molinari ha l’occasione per chiudere la stagione con una nuova grande impresa in un’annata già straordinaria nobilitata da tre successi: dopo essere divenuto il primo italiano a vincere un major (Open Championship) ha ora l’occasione di essere il primo azzurro a imporsi nella Race To Dubai, ossia l’ordine di merito che ...

Golf - Eurotour – Pavan e Paratore al Nedbank Golf Challenge : Molinari punta alla finale di Dubai : Gli azzurri Pavan e Paratore prenderanno parte al Nedbank Golf Challenge, torneo in programma dall’8 all’11 novembre. Francesco Molinari invece giocherà la finale di Dubai per rimanere leader della money list L’European Tour si avvia alla conclusione con la disputa del Nedbank Golf Challenge (8-11 novembre), settimo degli otto eventi delle Rolex Series e penultimo in calendario. Si gioca sul percorso del Gary Player CC, a Sun ...

Race to Dubai - Molinari resta leader : ROMA - Francesco Molinari conserva la leadership e quando mancano solamente due gare al termine è sempre più vicino alla conquista della Race to Dubai , l'ordine di merito, 2018. L'azzurro con 4.709.