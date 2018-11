: • Cyber News • #Moavero: riunire libici non era facile - Cyber_Feed : • Cyber News • #Moavero: riunire libici non era facile - TelevideoRai101 : Moavero: riunire libici non era facile - RadioLondra_ : Moavero, non era facile riunire libici -

"La strada è lunga e il percorso complesso", il primo obiettivo era "le parti libiche, non era, le abbiamo riunite". Lo ha detto il ministro degli Esteri, intervistato a Circo Massimo all'indomani della conferenza sulla Libia di Palermo. Poi,su Regeni:"Abbiamo costantemente sottolineato in tutti gli incontri che l'Italia non dimentica e desidera che sia fatta giustizia e sia portata piena luce sulla fine terribile del giovane ricercatore,anche nel bilaterale con il presidente egiziano al Sisi".(Di mercoledì 14 novembre 2018)