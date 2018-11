Il tributo di Mina a Lucio raccontato da Mogol : Io quando mi trovo a fare spettacoli vedo che la gente le canta tutti insieme, e sono 2/3mila persone che cantano. Che ricordi ha del rapporto tra Mina e Battisti? Io ho sempre avuto un rapporto ...

Mina in "Paradiso" con Lucio Battisti. La bellissima lettera che gli scrisse dopo la morte : Due miti della musica. Due artisti unici e imparagonabili uniti, oltre che dai loro straordinari talenti, da un feeling evidente, da una sensibilità fuori dal comune, dalla comune esigenza di stare ...

Mina canta Lucio Battisti nella raccolta Paradiso - la tracklist con 2 inediti è il regalo di Natale che ci meritiamo : Mina canta Lucio Battisti nella raccolta Paradiso, in uscita il 30 novembre: la più grande voce femminile italiana e uno dei più grandi tra i cantautori italiani, certamente indimenticabile, si incontrano in quello che possiamo definire senza ombra di dubbio un regalo per la musica e per gli appassionati della canzone d'autore nostrana. Mina e Battisti, la tigre di Cremona e il poeta milanese quasi stonato, sono un connubio dal fascino ...

Mina e Lucio Battisti : storia di un’amicizia in musica in una nuova raccolta : Mina e Lucio Battisti, separatamente e insieme, hanno scritto gran parte della storia della canzone italiana moderna. Insieme hanno anche scritto una pagina indimenticabile della storia della televisione italiana, con quei poco meno di nove minuti di duetto a “Teatro 10” del 23 aprile del 1972 ai quali è stato persino dedicato un intero libro (e durante i quali cantarono “Insieme”, “Mi ritorni in mente”, “Il tempo ...

Mina canta Battisti : ecco 'Paradiso - Lucio Battisti Songbook' - la raccolta dei successi nel ventennale della scomparsa : 'Per un'interprete cantare le canzoni di Lucio è un'esperienza celestiale'. Per questo si intitola Paradiso, Lucio Battisti Songbook, il nuovo disco di Mina, in arrivo con Warner Music il 30 novembre. ...

Goran KuzMinac è morto / Addio al cantautore che collaborò con Lucio Dalla e Antonello Venditti : È morto il cantautore Goran Kuzminac: fu supporter dei tour di grandi artisti italiani come Antonello Venditti, Lucio Dalla e Angelo Branduardi. Aveva cantato con Ron e Ivan Graziani.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:33:00 GMT)