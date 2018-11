Milano Un nuovo percorso per scoprire il Giardino segreto

Annunciati i concerti di Baby K a Milano e Roma in attesa del nuovo album Icona : Dopo un’altra estate di successi, Baby K è pronta per tornare con un nuovo album il prossimo 16 novembre. Si intitola “Icona”, e conterrà dieci tracce in cui saranno presenti tre featuring. “Ho voluto intitolare così il mio nuovo album perché credo che oggi, per via dei social, tutti vogliano diventare icone, protagonisti indiscussi di una vetrina digitale”, ha rivelato l’artista in merito al nuovo album. Baby K ha collezionato grandi ...

Il nuovo libro di J-Ax è I miei 2 centesimi - il rapper incontra il pubblico per i firmacopie a Milano e Roma : Dopo la raccolta degli Axforismi, arriva il nuovo libro di J-Ax, dal titolo I miei 2 centesimi - Consigli a me stesso: sulla scia del precedente esperimento editoriale, il rapper milanese torna a dispensare perle di saggezza senza prendersi troppo sul serio. Alessandro Aleotti, questo il vero nome del cantautore di Maria Salvador, ha appena concluso i festeggiamenti dei suoi primi 25 anni di carriera, con una lunga serie di successi dal vivo ...

Migranti - nuovo scontro Italia-Malta. Arcivescovo di Milano : «Resistere alla paura» : Il Viminale: La Valletta regala bussola e benzina ai profughi per farli arrivare a Lampedusa. La replica: è Roma che non rispetta obblighi ...

E-Pack Tech nuovo evento di Fiera Milano in Cina : Fiera Milano continua a sviluppare la strategia di internazionalizzazione esportando modelli fieristici innovativi e di successo. Ultima novità è E-Pack Tech , manifestazione dedicata alle tecnologie ...

Il calciomercato oggi – Derby di Milano - nuovo portiere per la Juve? : La Juventus è pronta ad investire circa 15 milioni di euro per un nuovo portiere. Dalla Spagna rimbalza la voce che Paratici avrebbe già fatto un’offerta per il portiere del Real Keylor Navas. L’estremo difensore sarebbe pronto a giocarsi la maglia numero 1 della Juve con Perin e Szczesny ma con l’ex Genoa che potrebbe anche partire. Inter e Milan sono pronte a scendere pesantemente sul mercato per rafforzare le rispettive rose. Sul ...

Milano - molesta studentessa in treno/ Arrestato 21enne egiziano : nuovo caso di violenza sui convogli lombardi - IlSussidiario.net : Milano, tentata violenza sessuale in treno: studentessa aggredita e molestata da un egiziano. Arrestato dopo una fuga, vittima soccorsa da passeggero.

Milano - droga tra i minori il primo fronte del nuovo prefetto Renato Saccone : R enato Saccone si tiene lontano dagli slogan, che fanno «titolo» ma solitamente diventano trappole eterne, e cerca di stare dentro la complessità dei fatti. Il nuovo prefetto di Milano è un uomo e un ...

Tennis Next Gen - Rublev può far innamorare di nuovo Milano : Perché Andrey fu già grande protagonista lo scorso anno dell'evento tra i migliori under 21 del mondo. Arrivò da favorito, andò poi a corrente alternata: bene un game, addirittura un set, e male in ...

Rita Ora : al Fabrique di Milano il nuovo tour della popstar britannica regina di visualizzazioni su Youtube : La popstar bRitannica Rita Ora arriva in concerto in Italia il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano. Nel 2009 l’artista viene notata dal rapper e produttore musicale Jay Z e successivamente appare nel video “Young Forever” dello stesso Jay Z oltre che nel video “Over” di Drake. Nel 2011 viene pubblicato il singolo di DJ Fresh, “Hot Right Now” interpretato dalla cantante. Il singolo debutta alla vetta della classifica in UK e il video riceve ...

Salmo si è esibito in incognito per le vie di Milano dando un assaggio del nuovo album “Playlist” : Riesci a riconoscerlo? The post Salmo si è esibito in incognito per le vie di Milano dando un assaggio del nuovo album “Playlist” appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo Universale di Benji e Fede - il nuovo singolo sull’amore ispirato dal Pride di Milano : Universale di Benji e Fede è il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 26 ottobre - in radio e in digital download. Il brano racconta l'amore Universale ed è stato ispirato dalla partecipazione del duo modenese al Pride Milano della scorsa estate. La canzone è nata in studio con i loro amici autori, tra cui Piero Romitelli e Tony Maiello, e riprende il concetto della mancanza di leggi in amore. Che sia l’amore tra genitori, tra parenti, ...

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti (2) : (AdnKronos) - Per attivare il percorso di ricerca è possibile scrivere una mail all’indirizzo WeMi.tatecolfbadanti@comune.Milano.it oppure ci si può rivolgere al numero 0288458041 nei seguenti orari: il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 18, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 17 e il

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti (3) : (AdnKronos) - Il nuovo servizio consentirà ai lavoratori di iscriversi anche al Registro territoriale delle Assistenti familiari istituito da Regione Lombardia con l’obiettivo di valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle person

Milano : inaugurato nuovo spazio WeMi per tate - colf e badanti : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Un servizio gratuito pensato per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, facilitando le famiglie nella ricerca di un collaboratore domestico e garantendo un servizio di qualità. Apre oggi a Milano, in via Statuto 15, WeMi tate/colf/badanti, lo sportello de