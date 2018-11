Milano AutoClassica | L’importante salone internazionale è pronto a sfoggiare tutta la sua

sportfair

(Di mercoledì 14 novembre 2018) La celebre kermesse torna a Fieraproponendo a tutti gli appassionati di auto storiche modelli dall’indubbio fascino Inizia il conto alla rovescia per l’ottava edizione didell’Auto Classica e Sportiva, in programma a Fiera(Rho) il 23, 24 e 25 novembre 2018 : il grande hub degli amanti delle leggende automobilistiche è l’imperdibile appuntamento glamour che mobilita espositori e visitatori italiani ed esteri appassionati di modelli storici e moderni. Anche quest’annopropone un’ attenta selezione quantitativa e qualitativa di auto classiche sportive, in linea con la classe e l’esclusività che, da sempre, la contraddistinguono. La proposta spazia dagli anni ‘20 agli anni ‘90 con una forte presenza di modelli degli anni ’60 e ’70. Tra i marchi più prestigiosi che esporranno i loro modelli su una superficie di ...