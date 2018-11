Milan su Rodrigo Caio | Adailton | ' E' uno alla Bonucci | manca un giocatore così'

Milan - ipotesi Rodrigo Caio per la difesa : Riflessioni in casa rossonera dopo l'infortunio di Caldara: il brasiliano ha tecnica notevole ed è pronto per l'Europa

Calciomercato Milan - obiettivo Rodrigo Caio per gennaio : Come anticipato stamattina dalla nostra testata solamente due giorni fa, nel post partita di Milan-Sampdoria, Gattuso annunciava lo stop di 2 mesi che avrebbe osservato Mattia Caldara. Le brutte notizie per i rossoneri, che perdono anche Calabria e attendono il ritorno di Conti, non sono però finite qui. Il centrale ex Atalanta e Juventus, infatti, starà […] L'articolo Calciomercato Milan, obiettivo Rodrigo Caio per gennaio proviene da ...

Rodrigo Alves e la Cipriani nei panni di Barbie e Ken a Milano : Francesca Cipriani e Rodrigo Alves si incontrano per le vie dei Milano e fanno impazzire i fan. I due amici si erano dati appuntamento per passare insieme il pomeriggio e coniugare gli impegni professionali con lo shopping nelle vie del centro. Il risultato finale è ben raccontato da Rodrigo Alves su “Instagram Stories”: entrambi vestiti di rosa, grazie ai loro ritocchini estetici, Francesca Cipriani e il Ken Umano ricordano in tutto e per tutto ...

Francesca Cipriani e Rodrigo Alves nei panni di Barbie e Ken a Milano : Francesca Cipriani e Rodrigo Alves si incontrano e fanno impazzire Milano. I due amici, infatti, si erano dati appuntamento per passare insieme il pomeriggio e coniugare gli impegni professionali con...