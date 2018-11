Milan | Leonardo fa i nomi di mercato

Calciomercato Milan - da Ibrahimovic fino a… Benzema : Leonardo a caccia di un big per gennaio : Il responsabile dell’area tecnica del Milan continua a scandagliare il mercato degli attaccanti, in prima fila resta Ibrahimovic seguito da Pato e Benzema La sconfitta arrivata contro la Juventus ha bloccato il cammino del Milan, apparso inconsistente ed impaurito davanti alla potenza della formazione bianconera. Gli errori di Higuain hanno pesato irrimediabilmente sul risultato di San Siro, palesando anche una certa fragilità ...

Milan : nessun contatto per Sensi - ma Leonardo... : Stefano Sensi per il Milan . E' questa l'ultima idea di Leonardo per il centrocampo rossonero, ridotto all'osso dopo il ko di Lucas Biglia . Come scrive la Gazzetta dello Sport , al momento non c'è stato nessun contatto, ma alla società Milanista piace molto l'ex Cesena, utile sia come mezzala che come regista. Leonardo ci pensa.

Milan - l’arrivo di Paquetà blocca un altro acquisto sudamericano : Leonardo con le mani legate : Il club rossonero ha già messo le mani su Paquetà, decidendo di alzare bandiera bianca nella corsa a Ezequiel Palacios Il mercato del Milan non dorme mai, Leonardo studia e va a caccia di calciatori, provando ad anticipare la concorrenza delle big d’Europa. L’ultimo esempio è Lucas Paquetà, che arriverà dal Flamengo nella prossima sessione invernale. Lapresse Un colpo da 35 milioni di euro più bonus che, tuttavia, sbarra la ...

Milan - Biglia fuori quattro mesi : Leonardo ha già individuato il sostituto per gennaio : Il responsabile dell’area tecnica rossonera ha messo gli occhi su Stefano Sensi, regista di proprietà del Sassuolo Il Milan deve fare a meno di Lucas Biglia per i prossimi quattro mesi, per questo motivo Leonardo si è messo già all’opera per individuarne il sostituto. Foto Massimo Paolone/LaPresse Il dirigente rossonero ha messo gli occhi su Stefano Sensi, centrocampista di proprietà del Sassuolo che tanto bene ha fatto in ...

Milan - sorpresa Leonardo : colpo dal Sassuolo per gennaio! : Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan a sorpresa sta pensando all'idea Stefano Sensi del Sassuolo per il centrocampo. Visti i tanti problemi fisici di questi giorni e gli infortuni, Sensi può essere un jolly prezioso a ...

Calciomercato Milan - non solo Paredes : idea low cost sul taccuino di Leonardo : Calciomercato Milan, l’infortunio di Biglia obbliga i rossoneri a tornare sul mercato a gennaio alla ricerca di un centrocampista Calciomercato Milan, i guai fisici occorsi a Lucas Biglia, costringono la società rossonera a tornare sul mercato nella sessione invernale. La ricerca di un centrocampista è già iniziata, con Paredes che è in pole position nelle preferenze di Leonardo e Gattuso. C’è però la questione fair play ...

Milan - contatti fra Leonardo e Pato : SIVIGLIA - Prende quota l'ipotesi di un ritorno a gennaio di Alexandre Pato al Milan . L'attaccante brasiliano, attualmente in forza al Tianjin Quanjian , l'ex formazione di Paulo Sousa , ha un ...

Milan - Suso incontra il Barcellona mentre l’agente fa visita a Leonardo : segnali di addio? : Nella giornata di ieri lo spagnolo ha fatto visita ai suoi connazionali, arrivati a Milano per giocare contro l’Inter. Contemporaneamente, l’agente di Suso ha incontro il Milan in sede Giornata particolare ieri a Casa Milan, dove si sono presentati nel pomeriggio a bordo di una jeep bianca Alessandro Lucci e Suso senior. Spada/LaPresse L’agente e il papà del giocatore spagnolo hanno varcato la soglia della sede rossonera ...

Calciomercato Milan - non solo Ibrahimovic : c’è un altro nome clamoroso sul taccuino di Leonardo : Calciomercato Milan, Leonardo alle prese con diverse piste per l’attacco rossonero che verrà puntellato nella sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, si fa un gran parlare dell’ipotesi Ibrahimovic per la sessione di gennaio, ma occhio ad un altro nome che sta circolando in queste ore attorno al club rossonero. Si tratta di una altro ex illustre che sta ritrovando un ottimo stato di forma, stiamo parlando del ...

Milan - Leonardo ci crede : “la Champions è fattibile” : “Il Milan punta al ritorno in Champions League ma sa che sarà una stagione sicuramente difficile”. Le ambizioni rossonere sono state riepilogate dal direttore generale dell’area tecnico-sportiva Leonardo, a margine del Golden Foot a Montecarlo. “E’ normale che il Milan sogni la Champions League, è quasi normale dire che è il dna di questa squadra e di questa società – ha notato il dirigente rossonero, ...

Milan - Leonardo : “Donnarumma e Higuain importantissimi - a Paquetà servirà tempo” : Il direttore dell’area tecnica del Milan Leonardo, ai microfoni di Sky Sport si è soffermato su diverse tematiche che riguardano il momento dei rossoneri, dal mercato a Donnarumma e Higuain. Si comincia dal reparto offensivo: “Avevamo le idee chiare sin dall’inizio. Non siamo corti, abbiamo giocatori che possono fare la punta come Castillejo e Borini. Siamo partiti con l’idea di gioco del 4-3-3, ma col tempo è normale che si ...

