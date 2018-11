Milan | Bonaventura rischia l' operazione al ginocchio Lo stop sarà di 5 mesi

Calciomercato Milan - l’infortunio di Bonaventura impone la ricerca di un sostituto [GALLERY] : 1/7 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Milan - Bonaventura rischia 5 mesi di stop : L'ARTICOLO COMPLETO DI STEFANO CANTALUPI NELL'EDIZIONE ODIERNA DELLA GAZZETTA DELLO SPORT' Stefano Cantalupi

Sky Milan - Bonaventura rischia un lungo stop : le ultime : Sky Sport in serata ha spiegato che nei prossimi giorni il club prenderà una decisione. In caso di intervento, i tempi di recupero si allungherebbero. Ci potrebbero volere dai 3 ai 5 mesi per il ...

Milan - brutte notizie dall’infermeria : Bonaventura potrebbe doversi operare al ginocchio : Il Milan continua a fare i conti con i diversi infortuni che ne hanno decimato la rosa: Bonaventura, dato sulla via del recupero, potrebbe doversi operare Periodo alquanto complicato per il Milan, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. La rosa rossonera è stata ridotta notevolmente nei numeri a causa di lunghi e continui stop di diversi giocatori chiave. Ad oggi l’infermeria rossonera conta lungodegenti come: Caldara, Musacchio ...

Milan - Bonaventura non è ancora guarito : c'è il rischio operazione : L'infermeria rossonera non si svuota, anzi, si arricchisce di notizie non proprio rassicuranti. Oltre ai lungodegenti Strinic, Caldara, Musacchio e Biglia, il Milan deve pensare ai giocatori con ...

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Milan - Gattuso fa la conta e spera in Higuain : Calhanoglu e Bonaventura a rischio : Rino Gattuso fa la conta sui 'sopravvissuti' di Siviglia. Il Milan è in piena emergenza in vista di domenica contro la Juventus. A Milanello è una corsa contro il tempo per recuperare Higuain, assente ...

Milan : Biglia - si teme un lungo stop. Bonaventura ancora a parte : Non arrivano buone notizie dagli esami sostenuti oggi da Lucas Biglia. La risonanza ha confermato la lesione muscolare al gemello mediale del polpaccio destro: nuovi accertamenti verranno eseguiti tra ...

Milan-Genoa - probabili formazioni : Higuain dal 1' - out Bonaventura : Milan-Genoa- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di recupero di campionato tra Milan e Genoa. Gattuso si affiderà ancora al 4-4-2, un nuova idea tattica che avrebbe convinto totalmente nell’ultima sfida contro la Sampdoria. In difesa Abate prenderà il posto di Calabria, mentre al centro della difesa saranno confermato Musacchio e Romagnoli. Occhio […] L'articolo Milan-Genoa, probabili formazioni: Higuain dal ...

Milan-Genoa - i convocati di Gattuso : indisponibile Bonaventura : Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Genoa a San Siro, recupero della prima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina. Difensori: Abate, Bellanova, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, […] L'articolo Milan-Genoa, i convocati ...

Milan-Genoa - i convocati di Gattuso : non c’è Bonaventura : Bonaventura ancora out dopo aver saltato la gara contro la Sampdoria, il centrocampista del Milan non ci sarà neanche domani Il Milan si appresta a tornare in campo. Dopo la vittoria contro la Sampdoria grazie al nuovo 4-4-2, Gattuso e soci torneranno in campo già domani contro l’altra squadra genovese, il Genoa di mister Juric. I rossoneri dovranno fare a meno del lungodegente Caldara e di Bonaventura, entrambi non convocati per la ...

Milan - Gattuso : 'Caldara fuori un paio di mesi! Bonaventura e Calhanoglu...' : Il Milan perde per un lungo periodo Mattia Caldara , ieri escluso a sorpresa dai convocati per la gara di oggi contro la Sampdoria. A svelarlo è Rino Gattuso a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 dei rossoneri: 'Caldara lo perderemo per un paio di mesi, ha avuto un problema al gemello mediale, è una stagione maledetta, ci dispiace per lui '. SINGOLI - ' ...