Microsoft | via all’acquisizione di XOXCO

surface-phone

: Titanfall 2: Ultimate Edition (X1) $6 via Xbox Live. - videogamedeals : Titanfall 2: Ultimate Edition (X1) $6 via Xbox Live. - JlioCes25576121 : RT @videogamedeals: Titanfall 2: Ultimate Edition (X1) $6 via Xbox Live. - FF81 : RT @videogamedeals: Titanfall 2: Ultimate Edition (X1) $6 via Xbox Live. -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Tramite un post sul blogil colosso di Redmond annuncia l’operazione di acquisizione della, sviluppatrice del bot Howdy. Dettagli L’interesse diper il mondo del cloud e delle AI ha portato il colosso a propendere per l’acquisizione di un nuovo elemento per il proprio reparto tecnologico. La, importante ditta nel campo delle AI, ha sviluppato Howdy: il primo bot per Slack capace di pianificare e gestire le riunioni. I botkit sviluppati dal Development Studio disono stati usati da migliaia di sviluppatori grazie al portale GitHub. Lo sviluppo tecnologico e la ricerca condotta dallo studio ha portato interessanti miglioramenti nel campo delle AI, migliorando la comunicazione e l’esperienza d’uso. Ecco un breve estratto dell’articolo di: Today, we are announcing we have signed an agreement to acquire, a software product design and ...