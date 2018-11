Micaela Ramazzotti | dopo Virzì spunta Muccino

Micaela Ramazzotti - dopo l’addio a Paolo Virzì l’attrice è stata beccata insieme a Gabriele Muccino : A meno di una settimana dalla notizia della separazione dal marito Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti è stata pizzicata in compagnia di un altro regista: Gabriele Muccino. I due sono stati immortalati insieme dai paparazzi del settimanale Oggi in un pub romano la sera di Halloween, prima che uscire la notizia dell’imminente divorzio tra Ramazzotti e Virzì. Tra Muccino e l’attrice sembra esserci comunque una certa intimità: in un video, ...

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si separano dopo 10 anni di matrimonio : Erano una delle coppie più solide del cinema italiano, ora sono pronti a firmare le carte del divorzio: il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti si separano. Il prossimo 17 gennaio avrebbero festeggiato i 10 anni di matrimonio invece, a quanto riferiscono alcuni amici della coppia, lei avrebbe voluto mettere nero su bianco la rottura. Paolo e Micaela infatti, vivrebbero separati già da un paio di mesi, periodo in ognuno ha ...

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si separano dopo 10 anni di matrimonio : Micaela Ramazzotti ha chiesto la separazione dal marito Paolo Virzì dopo 10 anni di matrimonio. I due vivono separati già da due mesi e i legali hanno avviato le procedure del caso. A confermare la fine della relazione alcuni amici della coppia. Voci di crisi già circolavano da tempo nel mondo dello spettacolo. La Ramazzotti e Virzì si sono conosciuti sul set del film Tutta la vita davanti. Hanno coronato il loro amore sposandosi a Livorno il 17 ...