Mia figlia bullizzata a scuola ha tentato il suicidio a 10 anni ed è in

Mia figlia adottiva Alba - meravigliosa e down : Perché un conto è mettere al mondo un figlio disabile, un altro sceglierlo. Serve un cuore enorme. Ed è quello che ha Luca Trapanese , papà single che a gennaio 2017 si è iscritto nel registro per ...

Vicky - 5 anni - rischia di diventare cieca. La madre : “Combatto contro il tempo per Mia figlia” : La piccola è affetta dall'amaurosi congenita di Leber, malattia genetica che colpisce due bambini su 100mila. Mamma Silvia ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la ricerca: "Voglio guardarla negli occhi fra 20 anni e dirle che abbiamo fatto di tutto per aiutarla"Continua a leggere

«Figlia Mia - ti racconto chi è il tuo papà - malato terminale» : Sa di non avere a disposizione tutto il tempo che gli sarebbe servito per «crescere ed educare» la sua piccola Giulia Grace, «portarla al primo giorno di scuola, prepararle il suo cibo preferito con amore, fare un viaggio da solo con lei». Andrea Bizzotto, 33 anni, è un ingegnere industriale di Cittadella, provincia di Padova, e soprattutto un papà. Un papà malato: ancora prima che nascesse la sua bimba, ha saputo di avere quello che «nessuno ...

Mamma aggredisce l'insegnante : 'Hai picchiato Mia figlia' : Amarezza, sconforto. Sono i sentimenti che serpeggiano nella comunità educante del Comprensivo di Giovi-Ogliara, macchiata da un fatto di cronaca spiacevole. La scuola qui è punto di riferimento e legalità. Cuore pulsante di una parte dei rioni collinari che lottano contro il pericolo della dispersione e dello spopolamento. La ...

Vicky - 5 anni - rischia di diventare cieca. La battaglia della madre Silvia Ceriolini : "Combatto contro il tempo per la vista di Mia figlia" : "Ci siamo accorti che Vicky non vedeva bene quando ero incinta del mio secondo figlio", racconta Silvia Ceriolini al Corriere della Sera. Silvia, 36 anni, è di Milano ma vive a Londra, è la mamma di una bambina di cinque anni. La piccola Vicky ha l'amaurosi congenita di Leber, malattia genetica rara che colpisce due bambini su 100mila. L'incidenza così bassa si traduce in una ricerca ancora embrionale, quindi Silvia sta ...

Il dolore della mamma di Vittoria : "Mia figlia quasi cieca a 5 anni Stiamo cercando cure specifiche" : Così Silvia contatta esperti in tutto il mondo e a una conferenza a Londra conosce una ricercatrice britannica che si interessa al suo caso. Da qui nasce un progetto di ricerca triennale è guidato ...

Schedato dalla polizia con Mia figlia. Gloriosamente : La fotoidentificazione dei possibili oppositori al "cambiamento", magari cominciando dai più giovani, sembrerebbe tra le priorità del Governo dello stesso, che ha ovviamente in Matteo Salvini il proprio instancabile frontman. Un lavoro meticoloso di polizia, come dire, preventivo, sorvegliare e, all'occorrenza, punire. Ovviamente il precipitato ultimo di questa prassi serve a creare, se non accrescere, l'ideale biblioteca di ...

Bari - epideMia di morbillo : 8 bimbi contagiati da figlia di genitori no-vax. Uno è grave - l'ex ministro Lorenzin all'attacco : «La ministra Grillo ha creato confusione» : Rischio epidemia di morbillo a Bari. Infatti, sarebbero già otto i casi accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano...

Domenica Live - Maria Monsè : “Mia figlia è stata male per Cecchi Paone” : Maria Monsè svela che sua figlia è stata male a Domenica Live Maria Monsè ha fatto il suo ingresso oggi a Domenica Live, pronta per il suo confronto contro la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Prima del duro scontro, la conduttrice ha parlato della lite che aveva avuto con Alessandro Cecchi Paone all’interno della Casa del Grande Fratello Vip svelando che sua figlia c’era rimasta molto male per quanto il noto presentatore ...

Bari - epideMia di morbillo nell'ospedale pediatrico : 8 bimbi contagiati da figlia di genitori no-vax : Un'epidemia di morbillo: ci sarebbero otto casi già accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. E il...

Bari - epideMia di morbillo nell'ospedale pediatrico : 8 bimbi contagiati da figlia di genitori no-vax : Un'epidemia di morbillo: ci sarebbero otto casi già accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. E il...

“Hanno ucciso Mia figlia” - le urla disperate della parlamentare messicana che gelano la Camera dei Deputati : Il Messico è sotto shock dopo la tragedia che ha colpito la deputata Carmen Medel. La parlamentare, membro del Movimiento Regeneración Nacional del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, durante una seduta della Camera dei Deputati ha ricevuto la notizia dell’uccisione della figlia 22enne. Valeria Cruz Medel è stata uccisa a Ciudad Mendoza, nello stato di Veracruz. La madre ha appreso la notizia mentre era impegnata in aula. Le sue urla ...

Kasia Smutniak Mia figlia per la scuola ha rinunciato ad un ruolo in un film : L’attrice Kasia Smutniak in un’intervista rilasciata la settimanale “Grazia” racconta del suo rapporto con la figlia Sophie nata dalla sua relazione col compianto Pietro Taricone, e dichiara: “Il rapporto conflittuale tra noi non si è ancora manifestato, per ora andiamo molto d’accordo e Sophie ha già qualche consapevolezza”. Sophie ha 14 anni, un buon rapporto con la madre, oggi compagna del produttore Domenico Procacci e sembra pronta per la ...

Macerata - "Video di sesso tra bambini sul cellulare di Mia figlia 13enne" : Macerata, 9 novembre 2018 - Ha visto sul cellulare della figlia tredicenne un video porno girato tra bambini di dieci anni ed è rimasta sconvolta . Gliel'ha fatto cancellare immediatamente, presa ...