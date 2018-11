Meteo | bel tempo fino al weekend con nebbie fitte e livelli di smog in crescita

Meteo - allerta per la piena del Po in Veneto e Emilia. Ma domani torna il bel tempo : Prosegue l'emergenza maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali su Sicilia, Calabria e Lombardia. domani migliora un po' su tutto il Paese, con temperature anche in leggero aumento.Continua a leggere

Meteo - dalle piogge al sole : con l’estate di San Martino torna il bel tempo : Nel corso del weekend le piogge continueranno a bagnare alcune regioni, soprattutto al Nord, ma nel resto della penisola gli esperti Meteo promettono un graduale miglioramento. La pressione comincerà ad aumentare e conquisterà tutto il Paese, dando inizio ad una fase stabile e spesso soleggiata: l'estate di san Martino.Continua a leggere

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla nelle valli Belbo Bormida e Scrivia : Ancora Allerta Meteo in Piemonte, dove si prevedono ancora piogge, ma sporadiche e meno intense rispetto a quelle dei giorni scorsi, fino all’inizio del weekend. Resta infatti, fino a domani, l’Allerta gialla nel bollettino Meteo emesso da Arpa, per i temporali nelle valli Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo. la quota neve resta attorno ai 2.000 metri. Nella seconda parte di novembre – secondo ...

Meteo - è un novembre pazzo : torna il bel tempo. Temperature sopra la media : Meteo, rivoluzione in arrivo. A partire da oggi infatti – riferisce il team del sito iLMeteo.it – un campo di alta pressione proveniente dall’Africa conquisterà tutto il Sud, il Centro e il Nordest riportando un tempo più stabile e soleggiato. Soltanto il Nordovest, in particolar modo il Piemonte e la Liguria, saranno interessati dalle piogge, localmente anche moderate o forti, almeno fino a sabato 10. Altrove invece il sole ...

Previsioni Meteo Roma - ultime ore di piogge e fresco autunnale ma da Martedì 6 Novembre inizia un lungo periodo di bel tempo e clima mite : Previsioni Meteo Roma – ultime ore di pioggia autunnale a Roma: sulla Capitale piove a tratti da oltre 48 ore, e dopo le precipitazioni di ieri, Domenica 4 Novembre, oggi le precipitazioni si sono ulteriormente intensificate su tutta la Provincia e anche negli altri settori del Lazio. Soltanto oggi, infatti, sono caduti 57mm di pioggia a Rocca Priora, 53mm a Supino, 44mm a Ceccano, 38mm a Lariano, 35mm a Sezze, 33mm a Frosinone, 29mm a ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” nel Bellunese e lungo il corso del fiume Po : Permane lo stato di Allerta ‘arancione’ nel Bellunese e nel basso Polesine, lungo il corso del fiume Po. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, viste le previsioni Meteo e le precipitazioni attese per oggi pomeriggio e domani, più probabili e consistenti nelle aree montane rispetto alla pianura, ha dichiarato l’Allerta per criticità idraulica e geologica per il bacino dell’Alto Piave, valida fino alle ore 14 di ...

MALTEMPO VENETO : ALLERTA Meteo ROSSA SU BELLUNO/ Ultime notizie "Bollite l'acqua" - danni e devastazione - IlSussidiario.net : ALLERTA METEO ROSSA in VENETO, MALTEMPO in tutto il Nord Italia: disagi e smottamenti a BELLUNO. Ultime notizie, danni per nubifragi e terreni a rischio

Maltempo - enormi danni nel Bellunese e in Liguria. Altri 4 morti al Nord - ancora pioggia sulla penisola Le previsioni Meteo : Si aggrava il bilancio delle vittime: dopo la tregua di mercoledì tornano i temporali su tutta Italia

Allerta Meteo Veneto : lunedì 29 ottobre scuole chiuse a Belluno : In considerazione del forte maltempo che si abbatterà, secondo le previsioni, in tutto il Veneto, in particolare nell’area dolomitica, la Prefettura di Belluno ha disposto per lunedì la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo Allerta Meteo Veneto: lunedì 29 ottobre scuole chiuse a Belluno sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo : oggi bello e mite - da domani si cambia : ... cosa cambia dall'1 novembre Notizie I 10 viaggi da fare nel 2019 secondo Lonely Planet: Italia prima Notizie Trovata la nave più antica del mondo: forse è di Ulisse Notizie Best in Travel, le 10 ...

Meteo : sono le ultime ore di bel tempo e clima mite - da domani cambia tutto : Intensa ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, tanta pioggia, freddo e vento forte! Obiettivo centro-sud... Meteo / Il vasto anticiclone che da giorni risiede su buona parte dell'Europa...

Meteo. Torna il sole sull’Italia : bel tempo fino a sabato. Ancora instabile sulle Isole : Clima insolitamente mite per questo periodo: valori di 5-6 gradi sopra le medie. I temporale saranno limitati alla Sicilia e alla Sardegna. Weekend soleggiato.Continua a leggere

Meteo Veneto - Arpa : a Belluno settembre 2018 più caldo - più soleggiato e meno piovoso della norma : In provincia di Belluno, il mese di settembre “è risultato più caldo, più soleggiato e meno piovoso del normale“: lo spiega Arpa Veneto in una nota. “Il primo mese dell’autunno Meteorologico ha palesato spesso caratteristiche quasi estive, con molte giornate soleggiate e calde (18 giorni di sole, contro una media di 13). E’ stato uno dei mesi di settembre più soleggiati degli ultimi 25 anni, dietro a quelli del 2011, 2003 e ...

Meteo - weekend di sole e vento : ma il bel tempo sta per finire : Il fine settimana sarà assolato in quasi tutte le zone della penisola, ma da lunedì arriverà una nuova perturbazione che...