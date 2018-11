Meteo | arriva la neve a basse quote Le zone più colpite

Meteo : l'est Europa piomba in Inverno - arrivano le prime nevicate. Sotto i -40°C in Russia! : Al via l'Inverno sull'est Europa e in Russia. Siberia già congelata! Dopo tanto penare l'Inverno pare finalmente essersi dato una svegliata laddove conta davvero, ovvero sulle aree sub-polari tra...

Allerta Meteo - Venerdì 16 arriva il freddo e innesca un violento Ciclone Mediterraneo : sarà un weekend terribile al Sud : Allerta Meteo – L’AntiCiclone Sub-Tropicale che sta garantendo bel tempo e caldo anomalo in tutt’Italia ha i giorni contati: intanto, però, le temperature sono molto miti rispetto alle medie del periodo in tutte le Regioni. Le massime di oggi hanno raggiunto +24°C a Sassari, Alghero, Carbonia e Oristano, +23°C a Olbia, +22°C a Catania e Trapani, +21°C a Napoli, Palermo, Cagliari, Messina, Reggio Calabria, Foggia, Cosenza, ...

Previsioni Meteo : sarà un weekend infuocato nell’Artico e nel Nord Europa con un’anomalia termica eccezionale mentre nel Mediterraneo arrivano freddo e maltempo [MAPPE] : 1/15 ...

Meteo - tempo stabile e temperature miti fino a venerdì. Poi arriva il freddo dai Balcani : Dopo giorni di maltempo che hanno causato ingenti danni in tutta Italia un fronte di alta pressione di origine africana sta portando temperature miti e superiori alla norma di 5/6 gradi. Il caldo durerà almeno fino a venerdì, poi un fronte d'aria fredda di origine Balcanica si abbatterà sulle regioni orientali.Continua a leggere

Meteo - tregua dal maltempo : arriva l’estate di San Martino - temperature oltre i 20 gradi : Il maltempo concede finalmente una tregua lasciando spazio a giornate con clima eccezionalmente mite sull'Italia. L'alta pressione infatti conquisterà gradualmente il nostro Paese portando un tempo stabile e asciutto almeno fino al prossimo fine settimana. Allerta però per la massiccia presenza di nebbia soprattutto in val Padana e sulle coste adriatiche.Continua a leggere

Previsioni Meteo - attenzione al 20 Novembre : dopo l’Estate di San Martino arriva all’improvviso l’Inverno? Scenario estremo dai modelli [MAPPE] : 1/12 ...

Meteo pazzo : arriva il caldo anomalo - ma non per tutti : I termometri arriveranno anche a 22-23 gradi in alcune zone, ma in diverse Regioni l'ondata di calore sarà difficile da...

Previsioni Meteo : arriva l'anticiclone sub-tropicale - torna il caldo : Maltempo con le ore contate, arriva l'alta pressione sub-tropicale. Prossima settimana col caldo Previsioni Meteo / Le residue note d'instabilità, a tratti incisive, che stanno interessando oggi...

Meteo : arriva l'anticiclone nordafricano che riporta il caldo : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Previsioni Meteo : ultime piogge nel week-end - poi arriva l'estate di San Martino! : Ultimi strascichi di maltempo nel week-end, poi alta pressione sub-tropicale sull'Italia e ritorno del caldo! Previsioni Meteo / Dopo tanto maltempo e danni estremi, oltre che vittime, la situazione...

Meteo - allerta arancione in 4 regioni. E da domani arriva una nuova perturbazione : La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Da domani arriverà una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Miglioramenti solo a partire da giovedì.Continua a leggere

Previsioni Meteo Lombardia : schiarite tra sabato e domenica - poi arriva la pioggia : “Ancora per alcuni giorni la regione sarà interessata da un flusso umido meridionale che apporterà molte nubi e nuove precipitazioni in particolar modo a partire dalla serata di domenica. Tra la serata di sabato e la giornata di domenica relativa pausa asciutta con possibili anche schiarite. Temperature superiori alla media del periodo in particolar modo domenica“: solo le Previsioni Meteo del consueto bollettino di Arpa ...

Maltempo - tregua finita - arriva una nuova perturbazione|Meteo : Allerta arancione dalla mezzanotte in Liguria, venti e onde in aumento. In Piemonte ha ripreso a piovere debolmente. Stelvio: rinviato per la nebbia il recupero dei turisti bloccati per la neve

