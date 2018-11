Mercati | sterlina in rimonta dopo stesura bozza su Brexit

Brexit - i lievi progressi spingono la sterlina sui Mercati : L'ultimo giorno di negoziazioni è stato positivo per la sterlina britannica, che ha guadagnato terreno contro euro e yen grazie ad alcuni sviluppi positivi riguardo alla questione Brexit. La Brexit e la sterlinaIl responsabile Ue per i negoziati sulla Brexit, Michel Barnier, ha inviato delle note al Parlamento britannico lunedì scorso che sono state pubblicate in parte da Reuters. In esse viene evocata l’apertura Ue verso altre soluzioni per ...