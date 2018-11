Meghan Markle e gli haters

Meghan Markle news : finto l'amore per il principe Harry? Gossip al vetriolo : Regina di stile e amatissima dal sudditi del Regno Unito, Meghan Markle è la donna dell'anno , il Gossip di tutto il mondo parla di lei da mesi ormai. E c'è chi, con grande malizia, sostiene che in ...

Meghan Markle despota? Via 3 assistenti in 6 mesi : «Lo staff scappa» : di Emiliana Costa Meghan Markle e le preunte liti di palazzo, la segretaria personale sarebbe ' fuggita ' dopo appena sei mesi. La duchessa di Sussex ha incantanto il mondo durante il tour reale in Australia. Gli outfit glamour e soprattutto la notizia della gravidanza hanno fatto sognare i fan. Ma la popolarità dell'ex attrice hollywoodiana potrebbe ricevere una ...

Meghan Markle - è crisi. Harry la oscura e Kate Middleton resta la preferita : Meghan Markle è sempre più in crisi. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouGov, la Duchessa del Sussex è solo sesta nella classifica dei reali più amati. Addirittura i sudditi preferiscono a lei il Principe Filippo, il 97enne marito di Elisabetta, ormai ritirato a vita privata da un paio d’anni. Un vero smacco per Meghan che sembrava aver conquistato il cuore della gente durante il tour in Oceania. A sorpresa chi ha ottenuto il ...

Meghan Markle - il caratterino della duchessa allontana tre “preziosi” dipendenti per Kensington Palace : tra loro - il braccio destro di Harry : Staff reale cercasi. A Kensington Palace è tempo d’ira, improperi, e autolicenziamenti. Lo rivela il Daily Mail raccontando del carattere fumantino di Meghan Markle tra le spesse e preziose mura di casa. Testardaggini e scenate che hanno portato perfino all’allontanamento volontario di tre preziosi dipendenti della corte d’Inghilterra. Tutto ha avuto inizio la scorsa primavera, quando la duchessa del Sussex ha litigato con la Regina Elisabetta ...

Meghan Markle - la segretaria si licenzia. La duchessa è scontrosa - acida e dispotica : La neo-duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, resta fortemente legata alla realtà anglo-americana, anche se oramai è una cittadina inglese a tutti gli effetti. Non solo la maggioranza degli abiti che indossa, come borse, scarpe e accessori, sono a maggioranza a “stelle e strisce”, sono anche i suoi modi di fare da (ex) attrice che non riescono a convivere con le convenzioni di palazzo. Come riportano molti giornali inglesi, Meghan ...

La regina Elisabetta nega la tiara a Meghan Markle : "Non può avere tutto" : Emerge dopo molti mesi dal Royal Wedding un dettaglio organizzativo che vede protagoniste la regina Elisabetta II e la sposa Meghan Markle . Al centro della questione, una tiara che l'ex attrice ...

La regina Elisabetta nega la tiara a Meghan Markle : "Non può avere tutto” : Emerge dopo molti mesi dal Royal Wedding un dettaglio organizzativo che vede protagoniste la regina Elisabetta II e la sposa Meghan Markle.Al centro della questione, una tiara che l"ex attrice avrebbe voluto indossare nel suo grande giorno ma non le è stata concessa. Il monile in questione è un"antica tiara con smeraldi, le cui pietre potrebbero provenire dalla Russia - una nazione con cui il Regno Unito preferirebbe evitare attriti, dati i ...

Meghan Markle messa da parte : la Regina e Kate Middleton prendono le distanza : Meghan Markle ha partecipato al suo primo Remembrance Day come Duchessa del Sussex ma è stata messa da parte. In questa giornata la Famiglia Reale ricorda attraverso un’importante cerimonia le vittime della Prima Guerra Mondiale di cui tra l’altro quest’anno ricorre il centenario della fine. Kate Middleton, Camilla e la Regina Elisabetta hanno assistito dallo stesso balcone al corteo, mentre Meghan si trovava sul balcone di ...

Meghan Markle - così Harry convinse Carlo ad accompagnarla all’altare : Meghan Markle e Harry sono sposi ormai da diversi mesi, ma solo ora spuntano alcuni dettagli (segretissimi) delle nozze. Come quello che riguarda Carlo e la decisione di accompagnare Meghan all’altare. Come tutti ben sanno pochi giorni prima del Royal Wedding i duchi di Sussex hanno dovuto affrontare uno scandalo che ha messo a dura prova i nervi della Regina Elisabetta, ma soprattutto della star americana. Suo padre Thomas infatti ha ...

Ecco perché Meghan Markle non indossa gli abiti dalla sua amica Victoria Beckham : Meghan Markle e Victoria Beckham sono diventate subito amiche, da quando l’attrice si è lasciata l’America alle spalle per una vita regale con il principe Harry in Inghilterra. Per gli attenti osservatori del guardaroba di Meghan Markle – e ce ne sono molti – potrebbe risultare sorprendente il fatto che non abbia ancora indossato un abito dalla sua amica designer. Apparentemente, però, c’è una ragione per questo ...

Meghan Markle - lo stop della regina Elisabetta II sulla tiara : Il rigido protocollo e lo staff della Casa Reale sono i maggiori ostacoli per la ex attrice, abituata a rapportarsi con il mondo di Hollywood. Ma Meghan finora non si è mai lamentata, mai un accenno ...

Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle all'altare