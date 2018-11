Mazda MX-5 Model Year 2019 - Al volante della 2 0 184 CV - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ilnon regolabile in profondità: era questo il principale difettoMX-5 di quarta generazione. Una grave pecca, messa in evidenza anche da Quattroruote, che creava qualche bel grattacapo in termini di ergonomia. Ora, però, con il restylingarriva finalmente un bel piantone che scorre in altezza ma anche in avanti e indietro, con unescursione di 30 mm. Così, ora, anche i più alti non devono faticare a trovare la posizione di guida corretta. Laltra facciamedaglia è che, adesso, è diventato ancora più difficile trovare un vero, grande punto debole alla piccola roadster giapponese. Soprattutto perché il nuovo motore 2.0 Skyactiv-G, introdotto per rispettare la normativa Euro 6D-Temp, va ancora meglio rispetto al passato. Gli ingegneri, infatti, non si sono limitati a dare una ritoccatina alla centralina, ma sono intervenuti riprogettando il sistema di ...