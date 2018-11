Matteo Martari ringrazia I Medici | Miriam Leone risponde | ma è mistero

In calo gli ascolti de I Medici 2 - ma il web premia Matteo Martari : la fidanzata Miriam Leone si complimenta : Calano gli ascolti de I Medici 2, ma riescono comunque a vincere la serata di martedì 6 novembre. Merito del cast fresco e giovane, primi fra tutti Daniel Sharman, Bradley James e Alessandra Mastronardi (che è in onda ogni giovedì su Rai1 con L'Allieva 2). Gli ascolti de I Medici 2 nella terza puntata hanno conquistato 3.908.000 spettatori pari al 16.5% di share (rispetto alla scorsa settimana che ha interessato 4.276.000 spettatori con il ...

I Medici 2 - Aurora Ruffini e Matteo Martari rivelano la difficoltà più grande nel girare la serie : È cominciata la seconda stagione della serie evento internazionale I Medici, in onda su Rai1 ogni martedì in prima serata, di cui sono state trasmesse per ora la prima e la seconda puntata. Accanto al personaggio di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico, interpretato dal giovane Daniel Sharman, tra gli altri, ci sono anche la sorella Bianca e il rivale Francesco de’ Pazzi, interpretati rispettivamente da Aurora Ruffini e Matteo Martari (di ...