Mattarella visita la sede Ericsson a Stoccolma

Mattarella in Svezia in visita di Stato : ANSA, - STOCCOLMA, 13 NOV - Inizia oggi la visita di Stato del presidente Sergio Mattarella in Svezia. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, incontra i reali di Svezia. Sarà una ...

Chi sono gli Arbëreshë e perché il presidente Mattarella è andato a far loro visita : Gli Arbëreshë, ossia gli albanesi d'Italia, rappresentano uno dei gruppi etnici più numerosi del nostro Paese. Da secoli, questa comunità presente soprattutto al sud, ha saputo mantenere una propria specificità: dalla lingua ai riti religiosi fino alle arti e gastronomia. Il presidente Mattarella, ricordando l’eroe nazionale albanese Skanderbeg, ha elogiato gli Arbëreshë come un “esempio di integrazione e accoglienza”.Continua a leggere

Il pomeriggio blindato di Trieste aspettando la visita di Mattarella : In città c'è grande tensione per le due manifestazioni contrapposte in programma oggi pomeriggio: una di Casapound, l'altra dei centri sociali. Tra le 15 e le 20 'coprifuoco' in centro -

Mattarella in Grecia - visita a Cefalonia : 15.11 Il presidente Mattarella in visita ufficiale in Grecia. A Salonicco, presente alla parata militare insieme al presidente greco Paulopoulos, in occasione della festa del Giorno del No,che ricorda il rifiuto dell'allora premier greco di accettare la conquista di alcuni territori da parte di Mussolini nel 1940. A Cefalonia il capo dello Stato con il presidente greco rende omaggio ai militari italiani caduti nella II Guerra Mondiale per ...

Mattarella a Salonicco e in visita a memoriale caduti Cefalonia : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto oggi a Salonicco per una visita in Grecia. Mattarella parteciperà alla parata militare a Salonicco insieme all'omologo greco, Prokopios Pavlopoulos, in occasione della festa nazionale del Giorno del No, che ricorda il rifiuto dell'allora presidente ellenico di accettare la conquista di alcuni territori da parte del governo Mussolini nel 1940. Al ...

Realizzato un annullo in occasione della visita a Pontedera del Capo dello Stato - Sergio Mattarella : Poste Italiane celebra con un annullo filatelico la memoria di Giovanni Gronchi. L’iniziativa filatelica è stata realizzata in occasione della visita

Mattarella ‘punge’ Governo “politica e istituzioni siano responsabili”/ Visita Pontedera per omaggio a Gronchi : Mattarella a Pontedera per omaggiare Gronchi: in lettera ad Assolombarda punge il Governo, "politica e istituzioni siano responsabili e si sforzino per il bene comune".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:57:00 GMT)

Mattarella - visita “lampo” al Nautico | : visita “lampo” del presidente della Repubblica dove è stato accolto dai bimbi e ha incontrato un gruppo di sfollati. Il governatore ligure e la “frecciata” al M5S: «Perché pagare un commissario, quando Bucci lo avrebbe fatto gratis?»

Genova attende la visita di Mattarella : Il presidente della Repubblica è atteso al Salone. Ad accoglierlo una ventina di studenti tra cui anche alcuni bambini delle famiglie sfollate dopo il crollo del Morandi

Il Presidente Sergio Mattarella visita il Centro Maria Letizia Verga di Monza : Punto di riferimento nazionale per l’emato-oncologia pediatrica, e i laboratori di ricerca della Fondazione Tettamanti, la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e il Comitato Maria Letizia Verga ha ricevuto la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giuseppe De Leo – Presidente della Fondazione MBBM e Luigi Roth – vicePresidente della Fondazione MBBM e Presidente della Fondazione Tettamanti ...

Il Presidente Mattarella visita il Centro Ricerche ENEA Casaccia : Il Centro ENEA Casaccia , uno dei principali campus di ricerca in Europa, ha aperto le porte al Presidente della Repubblica , Sergio Matterella . Il Capo dello Stato è stato accolto da oltre 1.000 tra ...

Il Presidente della Repubblica Mattarella visita il Centro ENEA Casaccia - uno dei principali campus di ricerca in Europa : “Il nostro paese è una delle principali economie manifatturiere ed ha un bisogno costante di innovazione che solo voi ricercatori potete garantire. Com’è noto, siamo una nazione con una forte tradizione scientifica basata su una vasta rete di centri di ricerca, di cui l’ENEA è un punto fondamentale. Oggi sono qui a nome del Paese tutto per ringraziarvi del lavoro che svolgete quotidianamente per mantenere l’Italia protagonista a livello ...