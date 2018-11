Matrimonio a Parigi film stasera in tv 14 novembre | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 14 novembre 2018)è ilin tv mercoledì 142018 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Claudio Risi. Ilè composto da Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Loredana De Nardis, Emanuele Bosi, Biagio Izzo, Paola Minaccioni, Rocco Siffredi, Guglielmo Scilla, Raffaella Fico, Diana Del Bufalo.in tv:Un industriale lombardo, Lorenzo, abituato (a causa della moglie…) ad evadere il fisco in tutte le maniere, durante una vacanza in Francia per far visita al figlio Mirko, s’imbatte in Gennaro, un finanziere napoletano molto ligio al rispetto della legge. Nello stesso albergo, la casualità vuole che Mirko ...