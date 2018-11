Marotta-Inter | si chiude entro tre settimane | Juve-Inter già da rivale

Inter - Antonello : «Marotta? Grande manager ma senza firma bisogna aspettare» : «Beppe Marotta è un Grande manager, ma bisogna sempre aspettare. Finché non c'è la firma non si può dire che le cose siano fatte», ha detto l'ad dell'Inter. L'articolo Inter, Antonello: «Marotta? Grande manager ma senza firma bisogna aspettare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Antonello : 'Marotta all'Inter? Fino a quando non c'è la firma...' : Così Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato a margine del 3° Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il ...

Antonello : 'Marotta all'Inter? Finché non ci sono le firme...' : Così Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , a margine del 3° Forum Sport & Business. 'Marotta è un grande manager, ma in questa fase bisogna sempre aspettare. sono manager ...

Inter - Antonello : “Marotta? Chiunque possa dare un contributo è il benvenuto” : “Marotta all’Inter? Come abbiamo sempre detto il nostro progetto è quello di crescere, Chiunque possa dare un contributo per aiutare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto“. Così Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, a margine del terzo Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il Patrocinio del Coni.”Marotta è ...

Calciomercato Inter - Marotta tenta la beffa alla Juve : ecco il primo possibile innesto : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal brutto ko nella gara in trasferta contro l’Atalanta che però non cambia il giudizio sull’inizio di stagione, la squadra di Luciano Spalletti può lottare per obiettivi importanti in campionato e Champions League. La dirigenza pensa però anche al futuro, nelle ultime ore è stato definito l’accordo con Beppe Marotta, l’ex Juventus è già al lavoro per prepare la ...

Inter - ecco il ruolo di Marotta : Che, secondo la Gazzetta dello Sport , sarà amministratore delegato della parte sportiva, con Antonello ad dell'area amministrativa.

Marotta Inter - c’è l’accordo : la firma possibile in tre settimane : Marotta Inter, l’accordo c’è. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex dirigente della Juventus dovrebbe formalizzare l’accordo che lo legherà alla società controllata da Suning nel giro di tre settimane. Il contratto dovrebbe essere triennale e Marotta andrà così ad affiancare l’attuale amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, cui resteranno le deleghe per l’area ...

Marotta ammette : ''Io all'Inter? Si è possibile'' : Beppe Marotta e l'Inter, un matrimonio sempre più vicino a celebrarsi, arriva l'ammissione dell'ex dirigente della Juventus. E' partito il countdown che porterà Beppe Marotta all' Inter , è lo stesso ...

Marotta rompe il silenzio : 'Io all'Inter? È possibile' : L'ex amministratore delegato della Juventus , premiato a Castelfranco Veneto con il ' Radicchio d'oro ' 2018 nella sezione sport, all'ennesima domanda sull'argomento ha lasciato che si aprisse una ...

Marotta-Inter - è fatta : la conferma arriva direttamente dall’ex Juventus : Marotta-Inter, ci siamo. Ultima partita deludente in casa nerazzurra, la squadra di Luciano Spalletti è uscita con le ossa rotte dalla trasferta sul campo dell’Atalanta, brutta prestazione su un campo sicuramente difficile ma il passivo è troppo pesante per un club contro l’Inter. I tanti impegni ravvicinati condizionano sicuramente la squadra che adesso avrà modo di ricaricare un pò le batterie grazie alla pausa per le ...

Marotta vuota il sacco : “io all’Inter? Ecco cosa dico” : Beppe Marotta ha parlato dell’ipotesi che prevede il suo approdo all’Inter dopo aver rescisso il contratto con la Juventus “Io all’Inter? E’ cosa possibile“. Beppe Marotta esce per la prima volta allo scoperto dopo la rescissione del proprio contratto con la Juventus, nel suo futuro potrebbe esserci il club nerazzurro. Le voci trapelano ormai da settimane, ma durante la consegna del premio Radicchio ...

Marotta : Io all'Inter? È possibile : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Juventus, Paratici augura il meglio a Marotta Spalletti: «Marotta ottimo professionista» Moratti: «Ha grande esperienza»...

Marotta e il countdown nerazzurro : "Io all'Inter? Sì - è possibile..." : Sì, sarà Inter! Resta da capire esattamente quando, ma ora c'è anche l'ammissione dello stesso interessato: a dicembre, o al più tardi con l'anno nuovo, Beppe Marotta prenderà il controllo dell'area ...

Calciomercato Inter - Marotta conferma tutto : annuncio : Poi, però, ecco il retroscena rivelato sulle pagine dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport': in serata, andando via, lo stesso Beppe Marotta avrebbe ribadito ad un amico che la sua prossima ...