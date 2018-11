Marotta Inter | c’è l’accordo | la firma possibile in tre settimane

Marotta ammette : ''Io all'Inter? Si è possibile'' : Beppe Marotta e l'Inter, un matrimonio sempre più vicino a celebrarsi, arriva l'ammissione dell'ex dirigente della Juventus. E' partito il countdown che porterà Beppe Marotta all' Inter , è lo stesso ...

Marotta-Inter - è fatta : la conferma arriva direttamente dall’ex Juventus : Marotta-Inter, ci siamo. Ultima partita deludente in casa nerazzurra, la squadra di Luciano Spalletti è uscita con le ossa rotte dalla trasferta sul campo dell’Atalanta, brutta prestazione su un campo sicuramente difficile ma il passivo è troppo pesante per un club contro l’Inter. I tanti impegni ravvicinati condizionano sicuramente la squadra che adesso avrà modo di ricaricare un pò le batterie grazie alla pausa per le ...

Inter - Spalletti approva Marotta : “Ottimo professionista - potrebbe dare il suo contributo” : Ormai da molto si parla del possibile (forse anche qualcosa in più) futuro di Beppe Marotta all’Inter: il suo legame con la Juventus è stato sciolto nella giornata di ieri ed entro fine anno l’ex dirigente bianconero potrebbe entrare nella società nerazzurra. Su questo tema è stato Interpellato anche Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia della partita contro il Genoa e il tecnico di Certaldo non si è risparmiato, pur ...

Spalletti : 'Arriva Marotta? Lo sanno tutti tranne che all'Inter' : MILANO - 'Noi siamo l'Inter, non vogliamo essere gli anti di qualcuno. Ogni qualvolta scendiamo in campo non dobbiamo dire di essere forti ma dobbiamo ridimostrarlo in campo. E' la garra quella che ci ...

