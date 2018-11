Manovra | Salvini | se Ue pensa a sanzioni non ha capito Boccia | senza crescita è

Manovra - Bruxelles prepara le sanzioni. Salvini : "Hanno sbagliato a capire" : Il governo gialloverde ha scoperto le carte: la Manovra economica non cambia di una virgola. La lettera inviata nella notte alla Commissione europea coferma le previsioni di cresciota all'1,5% e, ...

Manovra - Salvini : se Ue pensa a sanzioni ha sbagliato a capire : Noi faremo il contrario», garantisce poi il leader del Carroccio intervistato a 'Radio anch'io', Radio 1 Rai, riferendosi ancora alla lettera con cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria conferma ...

Manovra - Di Maio : “Serve al Paese per ripartire - non cambiamo”. Salvini : “A Ue non piace? Tiriamo dritto” : “La Manovra non cambia, né nei saldi né nella previsione della crescita”. Ci tiene a ribadirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti al termine del vertice di governo e del successivo Cdm. All’ordine del giorno la lettera di risposta alla Commissione europea sulla legge di Bilancio. “Abbiamo detto – ha proseguito Di Maio – che il nostro obiettivo è mantenere il 2,4 per cento ...

Salvini : Manovra - +300 mila posti lavoro : 9.47 "Grazie a questa Manovra ci saranno 300mila posti di lavoro in più, 300 mila giovani che prenderanno il posto di gente più grande". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini intervenendo a Radio anch'io. "Sulle pensioni c'è disinformazione: si parla di tagli,penalizzazioni. Nulla di tutto ciò.Ci sono circa 7 mld di euro, per restituire il diritto alla pensione".Quanto alle critiche del presidente Inps Boeri,ha aggiunto: ...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la Manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Manovra - Roma risponde all'Ue : lievi ritocchi ma i saldi invariati. Salvini : 'Tiriamo dritto' : Linea dura del governo che ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta dopo le critiche di Bruxelles. I saldi non cambiano su deficit e crescita, inserito un piano di dismissioni degli ...

Manovra - Salvini : “Se l’Ue mette sanzioni ha capito male - noi non usciamo dall’euro. Le stime del Fmi? Sono bufale” : “A Bruxelles continuano a mandare le letterine…. Se proveranno a mettere sanzioni contro il popolo italiano, hanno capito male. Noi vogliamo difendere il diritto a sicurezza, lavoro e salute degli italiani e non usciamo dall’Euro”. All’indomani dell’invio della lettera di risposta ai rilievi della Commissione europea sugli obiettivi di deficit/Pil e riduzione del debito, Matteo Salvini ribadisce la linea politica ...

Matteo Salvini - altra vergogna di Repubblica : si parla di Manovra - pubblicano questa foto : 'La ricerca del nemico perfetto'. Il titolo di Repubblica è un capolavoro di ironia involontaria. L'editoriale di Massimo Giannini analizza lo scontro tra governo sovranista italiano e Commissione Ue ,...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Manovra/ La mossa di Tria per accontentare Ue - Salvini e Di Maio - IlSussidiario.net : possibile far costare meno il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, trovando spazio per un taglio delle tasse

Manovra - Salvini : Ue non provi a mettere sanzioni a popolo italiano : 'Abbiamo preso atto che le manovre economiche degli ultimi 5 anni applaudite da Bruxelles non hanno fatto bene all'Italia e abbiamo deciso di fare il contrario. Noi andiamo avanti. A Bruxelles ...

Manovra - Salvini : 'Se all'Ue non va bene tiriamo dritto' : "Stiamo lavorando a una Manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all'Europa va bene siamo contenti, altrimenti tiriamo ...

Manovra - Salvini entra a Chigi : 'A Ue non va bene? Tiriamo dritto' : 'Posso solo dire che stiamo lavorando ad una Manovra che comprende più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse, non per tutti, ma per tanti italiani. Se all'Europa va bene, siamo ...