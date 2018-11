Manovra - più tasse e meno capitale per le imprese : Lo scambio tra la tassazione agevolata al 15% sugli utili reinvestiti in beni strumentali e per l’incremento dell’occupazione con l’abolizione dell’aiuto alla crescita economica (Ace, un bonus fiscale introdotto nel 2011 per favorire la ricapitalizzazione delle Pm) e il mancato rinnovo del super ammortamento, è stato bocciato dalle associazioni di categoria...

Lettera a Bruxelles - Tria : saldi e impianto Manovra invariati - più flessibilità per eventi eccezionali - : 'Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio, DPB, 2019 insieme a una Lettera di ...

Manovra - nessun dietrofront : ma più garanzie con clausole e dismissioni : Ministro Tria invia la lettera all'Ue: "Tempestive iniziative, se c'è deviazione" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la ...

Manovra - il governo all’Ue : confermati reddito di cittadinanza e quota 100 - più fondi per il dissesto idrogeologico : La lettera in risposta ai rilievi della commissione Ue sulla Manovra conferma «l’impianto e l’azione politica». È quanto riferiscono fonti leghiste. In particolare vengono confermati i meccanismi di controllo automatici della spesa trimestrali previsti. ...

Pensioni più basse - imprese tartassate. Raffica di bocciature per la Manovra : ... con impatti sul loro ruolo di sostegno all'economia, a famiglie e imprese". E ancora: "indebolire le banche" significa "indebolire i principali acquirenti di titoli di Stato" perché le banche "...

La Manovra gialloverde ha il respiro sempre più corto : Il governo italiano e la politica dal corto respiro Madrid, 13 nov 08:36 - (Agenzia Nova) - L’Europa ha respinto il bilancio dell'Italia concedendole tre settimane di tempo per correggere i suoi conti. I termini scadono oggi ma, a quanto pare, il governo non apporterà alcuna modifica alla sua manovr

Manovra - Upb : si accentua freno Pil - più ambizioso 1 - 5% in 2019 : Roma, 12 nov., askanews, - Il rallentamento congiunturale 'si è ulteriormente accentuato. Ne risulta confermata la previsione di una crescita dell'1,1 per cento del Pil 2018, mentre emergono ulteriori ...

Mezzogiorno - Lezzi : in Manovra più investimenti e decontribuzione : ... e non solo agli esperti, un tema divenuto 'quotidiano' come appunto l'economia. È stato pensato come «un regalo alla comunità, per offrire una più chiara lettura degli scenari attuali» ha raccontato ...

Tria difende la Manovra : 'E' fatta per avere più crescita'. Spread oltre 300 : In Parlamento, il ministro dell'Economia conferma i numeri sulla Legge di Bilancio contestati da Bruxelles con una netta correzione al ribasso. In giornata l'incontro con il presidente dell'Eurogruppo Centeno -

Manovra - Tria : “Ne serviva più incisiva - ma necessario equilibrio conti. Stabilità finanziaria solo con stabilità sociale” : La Manovra? Avrebbe dovuto essere ancora più espansiva e più incisiva. A dirlo è il ministro per l’Economia Giovanni Tria che in audizione in Parlamento ha spiegato la legge di Bilancio del governo partendo da quello che definisce un “concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza stabilità sociale”. Un modo per sottolineare quanto è importante il reddito di cittadinanza per la lotta alla povertà, i cui dati ...

Manovra - Tria : Servirebbe più incisiva - ma necessario trovare equilibrio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Svimez : "La Manovra porterà più vantaggi al Sud. Si riapre il gap con il Nord" : Gli effetti della manovra del Governo gialloverde avranno una ricaduta positiva soprattutto al Sud, ma le risorse destinate al reddito di cittadinanza non sono sufficienti per arrivare ai 780 euro promessi e con un Pil che rallenta "si riapre la forbice" tra Centro-Nord e Mezzogiorno e nel frattempo continua l'esodo dal meridione. Questo il quadro che traccia la Svimez sull' 'Economia e la Società del Mezzogiorno' nel rapporto 2018 ...

Manovra - Austria e Slovacchia contro l'Italia : rispetti le regole. Moscovici : pagheranno i più poveri : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , oggi ha avuto un incontro bilaterale con Moscovici , prima dell'avvio della riunione dell'Eurogruppo. Il primo banco di prova, che sarà l'occasione per i ...

Imu e sigarette più care dal 2019 : novità sui rincari della Manovra : Salutata dal Governo come la Manovra del popolo e della crescita, la Legge di bilancio 2019 (firmata da Mattarella e in arrivo in Aula alla Camera tra il 29 e 30 novembre), oltre alle misure previste in tema di Regime forfetario, reddito di cittadinanza, quota 100, bonus assunzioni, taglio vitalizi, blocco aumenti Iva, ecc, contiene anche alcune novità, non proprio buone, in tema di Imu e sigarette, o meglio tasse locali. Si parla nello ...