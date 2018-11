Manovra | ora la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza sono ' da definire'

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Manovra - lettera Italia a Ue : indebitamento netto sottoposto a costante monitoraggio - fiducia su obiettivi crescita' : Così si legge nella lettera che è stata inviata alla Commissione europea dal ministro dell'economia Giovanni Tria.

Condono edilizio a Ischia - maggioranza battuta in Senato dai ribelli del M5s Manovra - Fmi : «Italia eviti le sanatorie» : La norma è inserita nel decreto Genova. Bocciato l’articolo che applica agli abusi le regole del Condono del 1985 (il più generoso)

Condono edilizio a Ischia - maggioranza battuta in Senato su un articolo-chiave Manovra - Fmi : «Italia eviti le sanatorie» : La norma è inserita nel decreto Genova. Bocciato l’articolo che applica agli abusi le regole del Condono del 1985 (il più generoso)

Manovra : quadro economico peggiora - Tria disposto ad alcune aperture : Dalle audizioni davanti delle commissioni di Camera e Senato emergono dubbi e perplessità soprattutto su Reddito e Quota 100, ma la maggioranza fa quadrato -

Alla vigilia della resa dei conti sulla Manovra - la Borsa paga ancora le tensioni con l'Europa : Milano. Dopo un avvio positivo, Piazza Affari torna a essere prudente, complice l'Allargamento dello spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali che è aumentato a 303 punti, con il tasso di interesse al 3,42 per cento. La politica torna protagonista sui mercati finanziari con la notizia del vert

La Manovra stoppa il bonus bebè - ma Fontana rassicura : "Lo stiamo migliorando" : Senza proroga la misura a sostegno dei nuovi nati rischia di scomparire dal 2019. Ma il ministro della Famiglia tranquillizza

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Juncker : "L'Italia ha avuto flessibilità - ora rispetti regole" : Nuovo vertice a Palazzo Chigi tra i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Un incontro per fare il punto sulla situazione in vista della lettera di ...

Manovra - il bonus bebè rischia l'oblio. Il governo : 'Pronta norma migliorativa' : ... rinnovata con l'ultima legge di Bilancio del governo di Paolo Gentiloni per il solo 2018 e per il primo anno di vita, non è infatti contemplata nel testo a firma del ministro dell'Economia, Giovanni ...

La Manovra stoppa il bonus bebè - ma Fontana rassicura : 'Ci sarà - in arrivo un emendamento per migliorarlo' : bonus bebè a rischio per i nati da gennaio. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro annui erogati in base all'Isee, infatti non è rientrato nella legge di Bilancio per il 2019 e la misura era ...

Manovra - Fontana : 'Emendamento governo per migliorare il bonus bebè' : "Sul bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, sottolineando che "il precedente governo l'aveva prevista ...

Il rebus della lettera alla Commissione : Tria vede Centeno - difende la Manovra ma ancora non ha scritto la risposta per Bruxelles : Anche questa settimana è finita, ma della lettera che il governo deve inviare alla Commissione Europea entro martedì non c'è traccia. Il ministro Giovanni Tria, che oggi ha incontrato a Roma il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, non l'ha ancora scritta. Eppure Bruxelles aveva invitato il governo a rispondere il prima possibile alla bocciatura del documento programmatico di bilancio scattata il 23 ottobre scorso. Il ...

Manovra - Di Maio : Non credo ora sia in previsione multa per Italia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Crescono i congedi tra i papà - ma la Manovra - per ora - li taglia : ... durante il congedo parentale non maturano le ferie «Se non si continua a finanziare il congedo di paternità si torna indietro - commenta Paola Profeta , docente di economia delle finanze all'...