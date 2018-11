Manovra | nessun dietrofront | ma più garanzie con clausole e dismissioni

Manovra - monito della Cei : se si sbagliano i conti nessuna banca ci salverà : "Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria dei vescovi italiani. "Un Paese sospeso caratterizzato ...

Manovra - giallo sul vertice annunciato dalla Lega. M5S : nessun incontro : «Non è in corso e non c'è stato alcun vertice» sulla Manovra a Palazzo Chigi. Lo affermano fonti M5s di Palazzo Chigi. L'informazione corregge quanto detto poco...

Legge di Bilancio - Tria : “La Manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Nessun compromesso con l’Italia” : La manovra economica dell’Italia “non cambia. stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Manovra - M5S manipola intervista a Dijsselbloem - il Pd : «Movimento di falsari». Cinquestelle : «Nessuna manipolazione» : «Quando la propaganda non ha limiti e la mancanza di rispetto delle istituzioni pure. Pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando un'intervista della Cnbc a...

Manovra - rincaro sulle sigarette (ma nessun taglio alle pensioni d’oro) : Dall’aumento dei pacchetti di sigarette alle ripetizioni: sono tantissimi i micro interventi in Manovra. «L’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo», si legge nel dettaglio. In Manovra sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco ...

Manovra - Messina : nessuna fuga capitali da Italia e non ci sarà : Roma, askanews, - Non c'è nessuna fuga di capitali dall'Italia "e non ci sarà", ha affermato l'amministratore delegato di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, a margine della giornata mondiale del ...

Vertice con Di Maio su Manovra - Salvini : 'nessuna banca sarà in difficoltà' : "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto ...

