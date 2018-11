Manovra | il governo tira dritto ma l' Ue replica | ' Italia rispetti le regole'

Tutti contro la Manovra dell’Italia L’Austria chiede procedura di infrazione Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle finanze austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

Manovra - il governo chiede nuova flessibilità. Privatizzazioni - obiettivo "impossibile" da 18 miliardi : Rep Manovra, sfida alla Ue: "Ma il debito scenderà con le Privatizzazioni" di ALBERTO D'ARGENIO e ROBERTO PETRINI

Manovra - davvero il governo vuole salvare i conti vendendo immobili pubblici? : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria Una risposta ai limiti dell’autolesionismo, quella firmata dal ministro Giovanni Tria ai gentili Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici che lo scorso 23 ottobre avevano chiesto di cambiare previsioni, saldi ed equilibri della Manovra per il 2019. Previsioni ormai stravecchie, stando ai numeri di chiunque abbia analizzato il documento, a partire dalle indicazioni contenute nella nota di aggiornamento ...

Video : Governo rispedisce Manovra alla Commissione - borsa in fibrillazione : Questo tuttavia non allontana il rischio per la borsa e per i Btp, i mercati sanno fare i conti e sanno che la politica e' una cosa, un'altra sono i numeri. Probabile quindi il proseguimento del calo ...

Manovra - il governo all'Ue : il debito/Pil scenderà al 129% con le privatizzazioni : Nella nuova versione del documento inviata a Bruxelles perdono l'"efficacia immediata" anche quota 100 e reddito di cittadinanza. Bruxelles prende tempo. Salvini: "Ora manca che ci mandino i caschi blu"

Spread a 315 dopo la lettera all’Ue Il governo : la Manovra non si cambia : Tria alla Commissione Ue: il governo ritiene che le ragioni già esposte mantengano tutta la loro validità, anche dopo aver attentamente valutato le argomentazioni dell’Ue

Manovra - il Governo sceglie la linea dura. Spread in salita : L'ALLARME FMI L'economia è in frenata, il pericolo è una "correzione brusca dei conti". Nel breve "l'incertezza è molta" e l'effetto di crescita dello stimolo di bilancio "ambiguo". Ma nel medio ...

Manovra - fiammata spread e crisi in Borsa : golpe finanziario - la reazione dopo il no del governo all'Ue : Borsa in calo, fiammata dello spread . Ecco le prime reazioni della finanza a poche ore dalla lettera con cui il governo italiano ha informato la Commissione Ue di non aver alcuna intenzione di ...

Sale lo spread dopo la lettera all'Ue Il governo : la Manovra non si cambia : Ugualmente prioritaria e urgente è secondo il governo la «necessità di affrontare le difficoltà sociali indotte dall'andamento negativo dell'economia attraverso interventi sulle situazioni di disagio ...

Sulla Manovra il governo tira dritto : La lettera del ministro Tria alla Commissione Europea non contiene concessioni sul deficit o sulle stime di crescita, ma solo un'aumento della vendita del patrimonio pubblico

Manovra - il governo tira dritto : deficit e crescita invariati e dismissioni per 18 miliardi : "Il Consiglio dei Ministri, tenuto conto della lettera ricevuta dalla Commissione europea il 23 ottobre scorso, ha condiviso i contenuti della risposta predisposta dal Ministro dell'economia e delle ...

[Il retroscena] Il governo sfida l'Europa - non cambia la Manovra e prende una sberla al Senato : La lettera "scarlatta" parte in orario, entro mezzanotte, destinazione Bruxelles. Il testo sarà diffuso a notte fonda, all'una e trenta minuti, e qualche sfumatura lessicale potrà risultare non solo ...

Cosa c'è scritto nella lettera del governo all'Ue sulla Manovra : ... lascia invariate le stime di crescita sul Pil all'1,5% e sul deficit/Pil al 2,4% che resta un 'limite invalicabile', dichiara il ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, nella lettera ...

Manovra - governo scommette su maxi piano di privatizzazioni : Roma, 13 nov., askanews, - Il governo scommette sulle privatizzazioni per assicurare a Bruxelles la volontà di mantenere il rapporto debito/Pil su una traiettoria discendente. Una scommessa dai numeri ...