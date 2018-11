Manovra | il governo tira dritto | deficit e crescita invariati e dismissioni per 18

[Il retroscena] Il governo sfida l'Europa - non cambia la Manovra e prende una sberla al Senato : La lettera "scarlatta" parte in orario, entro mezzanotte, destinazione Bruxelles. Il testo sarà diffuso a notte fonda, all'una e trenta minuti, e qualche sfumatura lessicale potrà risultare non solo ...

Manovra - governo scommette su maxi piano di privatizzazioni : Roma, 13 nov., askanews, - Il governo scommette sulle privatizzazioni per assicurare a Bruxelles la volontà di mantenere il rapporto debito/Pil su una traiettoria discendente. Una scommessa dai numeri ...

Manovra - linea dura nella lettera all’Ue Governo battuto sul condono a Ischia Ribelli M5S : De Falco rischia l’espulsione : Con 5 miliardi per l’alluvione il deficit scenderebbe al 2,2%, piano dismissioni da 18 miliardi. L’avviso di Merkel

La Manovra non cambia. Il governo sfida la Ue : "Noi non arretriamo" : ... l'esecutivo decide di tracciare una linea molto netta: l'intera impalcatura della legge di Bilancio e l'azione politica non cambieranno di una virgola. 'Ci impegniamo a mantenere il 2,4% di deficit -...

Manovra - il governo all’Ue : confermati reddito di cittadinanza - quota 100 e i fondi per il dissesto idrogeologico : La lettera del governo italiano in risposta ai rilievi della commissione Ue sulla Manovra conferma «l’impianto e l’azione politica». È quanto riferiscono leghiste, confermato anche dal vicepremier Luigi Di Maio. ...

Il governo conferma i saldi della Manovra Ma lo spread torna a far paura : ... nero su bianco, la disponibilità a inserire nella legge di bilancio dei meccanismi che facciano scattare in automatico tagli alla spesa nel caso in cui l'andamento del Pil o dell'economia ...

Manovra - il governo risponde all’Ue : spuntano le clausole di salvaguardia : clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% qualora le previsioni di crescita del governo nella Manovra non siano confermate e anche una nuova operazione di dismissione immobiliare: sono queste alcune delle proposte contenute nella lettera all’Ue che conferma «impianto e azione politica». Lo si apprende da fonti della Le...

Manovra - a Palazzo Chigi il vertice di governo - : Presenti il premier Giuseppe Conte, ki due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il governo, ha spiegato il leader leghista arrivando a …