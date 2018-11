Manovra | il governo all' Ue | il debito Pil scenderà al 129% con le privatizzazioni

Video : Governo rispedisce Manovra alla Commissione - borsa in fibrillazione : Questo tuttavia non allontana il rischio per la borsa e per i Btp, i mercati sanno fare i conti e sanno che la politica e' una cosa, un'altra sono i numeri. Probabile quindi il proseguimento del calo ...

Spread a 315 dopo la lettera all’Ue Il governo : la Manovra non si cambia : Tria alla Commissione Ue: il governo ritiene che le ragioni già esposte mantengano tutta la loro validità, anche dopo aver attentamente valutato le argomentazioni dell’Ue

Manovra - il Governo sceglie la linea dura. Spread in salita : L'ALLARME FMI L'economia è in frenata, il pericolo è una "correzione brusca dei conti". Nel breve "l'incertezza è molta" e l'effetto di crescita dello stimolo di bilancio "ambiguo". Ma nel medio ...

Manovra - fiammata spread e crisi in Borsa : golpe finanziario - la reazione dopo il no del governo all'Ue : Borsa in calo, fiammata dello spread . Ecco le prime reazioni della finanza a poche ore dalla lettera con cui il governo italiano ha informato la Commissione Ue di non aver alcuna intenzione di ...

Sale lo spread dopo la lettera all'Ue Il governo : la Manovra non si cambia : Ugualmente prioritaria e urgente è secondo il governo la «necessità di affrontare le difficoltà sociali indotte dall'andamento negativo dell'economia attraverso interventi sulle situazioni di disagio ...

Sulla Manovra il governo tira dritto : La lettera del ministro Tria alla Commissione Europea non contiene concessioni sul deficit o sulle stime di crescita, ma solo un'aumento della vendita del patrimonio pubblico

Manovra - il governo tira dritto : deficit e crescita invariati e dismissioni per 18 miliardi : "Il Consiglio dei Ministri, tenuto conto della lettera ricevuta dalla Commissione europea il 23 ottobre scorso, ha condiviso i contenuti della risposta predisposta dal Ministro dell'economia e delle ...

[Il retroscena] Il governo sfida l'Europa - non cambia la Manovra e prende una sberla al Senato : La lettera "scarlatta" parte in orario, entro mezzanotte, destinazione Bruxelles. Il testo sarà diffuso a notte fonda, all'una e trenta minuti, e qualche sfumatura lessicale potrà risultare non solo ...

Cosa c'è scritto nella lettera del governo all'Ue sulla Manovra : ... lascia invariate le stime di crescita sul Pil all'1,5% e sul deficit/Pil al 2,4% che resta un 'limite invalicabile', dichiara il ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, nella lettera ...

Manovra - governo scommette su maxi piano di privatizzazioni : Roma, 13 nov., askanews, - Il governo scommette sulle privatizzazioni per assicurare a Bruxelles la volontà di mantenere il rapporto debito/Pil su una traiettoria discendente. Una scommessa dai numeri ...

Manovra - linea dura nella lettera all’Ue Governo battuto sul condono a Ischia Ribelli M5S : De Falco rischia l’espulsione : Con 5 miliardi per l’alluvione il deficit scenderebbe al 2,2%, piano dismissioni da 18 miliardi. L’avviso di Merkel

La Manovra non cambia. Il governo sfida la Ue : "Noi non arretriamo" : ... l'esecutivo decide di tracciare una linea molto netta: l'intera impalcatura della legge di Bilancio e l'azione politica non cambieranno di una virgola. 'Ci impegniamo a mantenere il 2,4% di deficit -...

'Manovra' - il governo all'Ue : confermati reddito di cittadinanza e 'quota 100' : Roma - La lettera in risposta ai rilievi della commissione Ue sulla manovra conferma 'l'impianto e l'azione politica': è quanto riferiscono fonti leghiste. In particolare, vengono confermati i ...

Manovra - il governo all’Ue : confermati reddito di cittadinanza - quota 100 e i fondi per il dissesto idrogeologico : La lettera del governo italiano in risposta ai rilievi della commissione Ue sulla Manovra conferma «l’impianto e l’azione politica». È quanto riferiscono leghiste, confermato anche dal vicepremier Luigi Di Maio. ...