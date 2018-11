Manovra | Di Maio | “Serve al Paese per ripartire | non cambiamo” Salvini | “A Ue non piace?

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Manovra/ La mossa di Tria per accontentare Ue - Salvini e Di Maio - IlSussidiario.net : possibile far costare meno il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, trovando spazio per un taglio delle tasse

Manovra - nella lettera alla Ue saldi e crescita invariati. Lega : subito 'quota 100'. Di Maio : avanti su pensioni e reddito : Oltre a ciò si è vociferato con insistenza alla vigilia della possibilità di prevedere, già in Manovra, tagli automatici di spesa qualora le stime di crescita e l'andamento dell'economia non ...

Manovra - nella lettera alla Ue saldi e crescita invariati. Lega : subito “quota 100”. Di Maio : avanti su pensioni e reddito : Finito il Consiglio dei ministri sulla lettera da inviare alla Ue: saldi e crescita restano invariati. Secondo fonti della Lega nella risposta a Bruxelles vengono proposte clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4 per cento. Confermati «impianto e azione politica»...

Di Maio e Salvini ai ferri corti - ma sulla Manovra uniti contro la Ue : Litigano sulla Tav e sulle grandi opere, sul decreto sicurezza, sul fisco, sull’immigrazione, sulla prescrizione, sul conflitto d’interessi. Ma su un fronte oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano marciare compatti: la linea dura contro l’Europa sulla manovra, che non intendono ritoccare sulle cifre più indigeste a Bruxelles, il 2,4% deficit-Pil e la crescita all’1,5% nel 2019...

Manovra - il giallo sul vertice Conte vede Salvini e Di Maio (ma in due incontri separati) : Il premier Giuseppe Conte ha visto separatamente il ministro dell’Interno e quello del Lavoro. Assente Tria

Manovra - Di Maio : limiti Ue "da suicidio" : 12.17 "Noi stiamo cercando di invertire la rotta il prima possibile. Condivido pienamente quello che ha detto il ministro Tria: l'unico modo per rispettare i parametri europei è fare una Manovra suicida che poi porta alla recessione". Lo dice il vicepremier Di Maio a Montetecitorio. Intanto da Palazzo Chigi la smentita su un vertice di governo dedicato alla Manovra in vista della risposta da dare entro domani ai rilievi della Commissione Ue.

Vertice sulla Manovra Conte-Salvini-Di Maio - assente Tria. Urge risposta all'Ue : Vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La riunione è stata convocata per fare il punto sulla manovra economica, in vista della risposta che il Governo italiano dovrà dare entro domani alla Commissione Ue. assente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.Mentre in Parlamento si susseguono le audizioni, il Governo è chiamato a rispondere alla ...

Manovra - in mattinata incontro Conte-Salvini-Di Maio : Per discutere della lettera da inviare entro domani a Bruxelles - Si ritroveranno stamattina a Palazzo Chigi il premier Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Faranno il punto sul decreto fiscale, ...

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - Manovra indispensabile" | Bankitalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Manovra - Di Maio : non in previsione multa dell'Ue all'Italia : 'Ieri - ha detto - il ministero dell'Economia ha contestato le previsioni della commissione Ue perché pensiamo che dal punto di …

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il Governo non cadrà : Le misure che il Governo ha messo a punto rappresentano un percorso di politica economica che aiuterà il Paese a crescere". " Ribadisco un concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza ...

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il Governo non cadrà : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a difendere a spada tratta la Manovra, ricordando che 'il Governo è stato autorizzato dal Parlamento ad un indebitamento del 2,4% nel 2019 e il

Manovra Finanziaria 2019 - la conferma del ministro Tria e di Di Maio : il deficit sarà al massimo il 2 - 4% - : Il ministro dell'Economia in audizione in Parlamento: "Il rallentamento rafforza gli obiettivi della legge di bilancio". Di Maio: "Ridurremo il debiti con interventi che ridanno diritti ai cittadini". Oggi vertice a ...