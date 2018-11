Manovra | Bruxelles prepara le sanzioni Salvini | Hanno sbagliato a capire

Lettera a Bruxelles - Tria : saldi e impianto Manovra invariati - più flessibilità per eventi eccezionali - : 'Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio, DPB, 2019 insieme a una Lettera di ...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la Manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la Manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Manovra - lettera a Bruxelles con saldi e crescita invariati. Dismissioni per circa 18 miliardi : Dismettiamo immobili, non gioelli di famiglia Nella lettera - anche se viene confermato «impianto e azione politica» - ci sono clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% ...

Manovra - lettera a Bruxelles con saldi e crescita invariati. Dismissioni per circa 18 miliardi : Ci sono clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% se le previsioni di crescita del governo nella Manovra non saranno confermate. Il testo prevede anche Dismissioni immobiliari corrispondenti all’1% del Pil...

Manovra - lettera a Bruxelles con saldi e crescita invariati. Avanti su pensioni e reddito di cittadinanza : Ci sono clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% se le previsioni di crescita del governo nella Manovra non saranno confermate. Il testo prevede anche dismissioni immobiliari per un valore di circa 18 miliardi di euro...

Manovra - in corso Cdm per le risposte all'Ue | L'ipotesi per convincere Bruxelles : clausole di salvaguardia e dismissioni immobiliari : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Salvini : "Si cambia - ma non per Bruxelles" : ... i due vice premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini , il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Giallo su vertice di ieri. Istat: "...

Manovra - iniziato il Cdm : entro mezzanotte le risposte alla Ue | Salvini : "Bruxelles dice no? Tiriamo dritti" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

Manovra - tensione governo-Ue - Tria : Atto suicida seguire richieste di Bruxelles : E' braccio di Ferro fra Bruxelles e il governo italiano, dopo l'incontro con il presidente dell'Eurogruppo Centeno a Roma, il ministro dell'Economia. Lo spread intanto torna a salire e raggiunge quota 300 punti -

Dare la colpa a Bruxelles sulla Manovra è una'défaillance tecnica' : "Un'analisi non attenta e parziale", questo il giudizio del ministro Tria sulle previsioni della Commissione europea. Nonostante "le informazioni e i chiarimenti forniti", Bruxelles avrebbe commesso ...

Dare la colpa a Bruxelles sulla Manovra è una“défaillance tecnica” : “Un’analisi non attenta e parziale”, questo il giudizio del ministro Tria sulle previsioni della Commissione europea. Nonostante “le informazioni e i chiarimenti forniti”, Bruxelles avrebbe commesso una “défaillance tecnica”, ossia un fallimento (il ricorso ad un termine francese forse non è casuale

Il rebus della lettera alla Commissione : Tria vede Centeno - difende la Manovra ma ancora non ha scritto la risposta per Bruxelles : Anche questa settimana è finita, ma della lettera che il governo deve inviare alla Commissione Europea entro martedì non c'è traccia. Il ministro Giovanni Tria, che oggi ha incontrato a Roma il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, non l'ha ancora scritta. Eppure Bruxelles aveva invitato il governo a rispondere il prima possibile alla bocciatura del documento programmatico di bilancio scattata il 23 ottobre scorso. Il ...

La guerra di cifre sulla Manovra tra Roma e Bruxelles : ...5% come previsto dal governo ma si fermerà all'1,2% nel 2019, e all'1,3% nel 2020 contro la stima del 1,6% indicata dal governo nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per ...