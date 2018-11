Manovra | Austria e Olanda chiedono procedura d' infrazione contro l' Italia

Manovra - Austria e Olanda chiedono procedura contro Italia. Le prossime tappe : Allo stato attuale, la sensazione è che la strada che conduce a una procedura di infrazione per l’Italia sia in discesa, anche se il meccanismo diventerà operativo a fine gennaio, il 22, dopo il voto dell’Eurogruppo sulla raccomandazione della Commissione, e il “percorso di correzione” che l’Italia sarà chiamata a seguire. Il tutto condito da verifiche regolari da parte degli ispettori comunitari...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto, entro mezzogiorno. Domani, martedì, il collegio dei commissari discuterà come procedere all’interno delle regole del Semestre europeo e determinerà le prossime tappe. Nella lettera – che conferma ...

