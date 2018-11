Mangia per 3 mesi solo da Mc Donald' s e dimagrisce di 17 chili

“Io e mio figlio vendiamo legna per 46 centesimi al giorno : Mangiamo solo polvere di manioca” : Philomene, disabile, fuggita con i suoi 6 figli dalle violenze nella Repubblica Centroafricana. Mohammed ridotto a lottare ogni giorno per sfamare i cinque figli in Yemen. Sono solo due delle tante storie di civili costretti a vivere in un Paese in guerra. “Quando scoppia un conflitto armato a pagare il prezzo più alto è la popolazione civile”, è il monito di Medici Senza Frontiere (Msf). L’organizzazione umanitaria ha lanciato la campagna di ...

Mangia per 30 giorni di seguito al Mc Donald’s e perde 7 chili : “Mi sento in forma” : Ryan Williams, 29enne inglese, ha voluto smentire il documentario, candidato agli Oscar nel 2005, Super Size Me, in cui viene demonizzato il cibo da fast food. "Ho speso circa 20 euro al giorno al Mc Donald's, ma ho anche trascorso un'ora in palestra ogni mattina e Mangiato il giusto numero di calorie", spiega.Continua a leggere

La dieta delle zone blu : cosa Mangiare - e fare - per vivere a lungo : Dan Buettner ha esposto i risultati delle ricerche fatte nelle aree dove si vive di più nel libro 'La dieta delle zone blu. mangiare e vivere come le persone più longeve al mondo'

La dieta delle zone blu : cosa Mangiare (e fare) per vivere a lungo : Per vivere bene e a lungo è necessario tenere a mente un elenco: buon cibo (cibi freschi e di origine vegetale), meno stress (anche attraverso yoga e meditazione), più movimento (basta camminare) e più amore (dare più importanza ai rapporti sociali e alla comunità di appartenenza). Quattro cose fondamentali per il Preventive Medicine Research Institute dell'Università della California di San Francisco: ...

Quando Mangiare fa bene al cuore : ecco i cibi che diventano un toccasana per il muscolo più importante del nostro corpo : Prevenire malattie cardiovascolari e ridurre il rischio di infarto grazie all’alimentazione è possibile. “Nutri il tuo cuore” è il libro scritto dal cardiologo-nutrizionista Davide Terranova che ha fatto chiarezza sul tema proponendo il piatto «cardiochef»,in cui le proporzioni dei macronutrienti assunti nel corso della giornata possono proteggere il cuore e tutto il sistema cardiovascolare. Terranova ha affrontato ...

Mangiare miele per dimagrire? Non credeteci - è una bufala dietetica : Una dieta “furba” in cui i vantaggi del miele sono solo apparenti Uno dei pregi del miele, se ben prodotto, sta nel fatto che si tratta di un alimento sicuramente naturale e genuino. Lo producono le api, fondamentali all’ambiente e alla biodiversità. Senza questo prezioso insetto non arriverebbero sulle nostre tavole tanti cibi che consumiamo giornalmente. La cosa si fa ancora più interessante se andiamo a vedere il significato della parola ...

Aereo precipita in un bosco : il pilota di 27 anni sopravvive per 4 giorni Mangiando biscotti : Maicon Semencio Esteves, 27 anni, è precipitato a bordo di un Aereo agricolo mentre viaggiava a bassa quota sopra il Mato Grosso, in Brasile. Riuscito a salvarsi dall'incendio del mezzo, è stato ritrovato quattro giorni più tardi dalle forze dell'ordine che l'hanno localizzato grazie al suo telefono cellulare. Per sopravvivere si è nutrito di biscotti.Continua a leggere

Manchester City - Silva e il suo incubo : 'Mangiavo male e mi allenavo poco - il periodo più brutto della mia vita' : David Silva ha vissuto mesi difficili, in cui è stato costretto a vedere il suo figlio Mateo combattere per la vita dopo essere nato prematuro di cinque mesi nel dicembre del 2017. In quei giorni il ...

Salute & Alimentazione : Mangiare meno e meglio per un cervello più giovane : “Cibo e cervello sono inscindibili“. Esordisce così il Presidente della Fondazione BRF Onlus Armando Piccinni che domani, alla Fiera di Roma ExpoSalus, parteciperà al seminario gratuito di ENPAB. “mangiare cibi poco calorici sostiene e aiuta il nostro il cervello. Senza paura di azzardare, potremmo dire che mantiene il nostro cervello più giovane“. Spiega questo il Prof. Armando Piccinni, Presidente della Fondazione BRF ...

Dieta dimagrante prima di Natale : ecco cosa Mangiare per dimagrire : La Dieta dimagrante per dimagrire prima di Natale prevede il consumo di alcuni alimenti che fanno bene all'organismo. ecco lo schema tipo di un giorno

Migranti - Asgi : “Per Salvini la Mangiatoia è finita - ma i tagli danneggiano i cittadini” : L'Associazione studi giuridici per l'immigrazione attacca il taglio della 'diaria' per i Migranti, che verrà ridotta da 35 a 19 euro: "Questo è un grande regalo alla criminalità organizzata. Perché solo persone senza scrupoli o speculatori potranno accettare di gestire strutture in condizioni disumane, con gente che vivrà ammassata, con personale dequalificato". .Continua a leggere

Dieta per calcoli renali : cosa Mangiare - cibi da evitare - menù settimanale : La nefrolitiasi o litiasi renale, definita più volgarmente calcolosi renale, è una patologia che colpisce le vie urinarie e consiste nella nascita di piccoli agglomerati di sali minerali nel tratto urinario, i cosiddetti “calcoli”. La loro presenza può essere notata in maniera dolorosa e improvvisa tramite coliche renali oppure controllando in maniera approfondita le radiografie di routine. In entrambi i casi le cause possono essere legate a ...

Sidney - Mangia lumaca per gioco e rimane paralizzato : si spegne dopo una lunga battaglia : Quella che si è consumata in Australia, precisamente a Sidney, è una vera e propria tragedia [VIDEO] che ha come protagonista un giovane ragazzo di appena ventotto anni, Sam Ballard, deceduto dopo una lenta agonia durata ben otto anni causata da un gesto tanto ingenuo quanto all'apparenza innocuo: aver mangiato una lumaca durante una serata tra amici, probabilmente per gioco. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, il ...

Dieta veloce contro la fame nervosa per dimagrire : ecco cosa si Mangia : La Dieta veloce contro la fame nervosa può far dimagrire di qualche chilo. ecco cosa prevede il menù dietetico di 3 giorni. Non è adatta a tutti.