Maltempo Trento | messo in sicurezza il rio Val Cestata a Mattarello

Maltempo Trento : senso unico alternato tra Dimaro e Campiglio : Dal Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento arriva un ulteriore aggiornamento della situazione della viabilità. Tra le cose da segnalare c’è la possibilità di transito, a senso unico alternato, con mezzi con massa a pieno carico fino a 18 tonnellate, lungo la strada statale 239 di Campiglio, tra Dimaro e Campiglio. Sono ancora 24 le strade del Trentino chiuse o con limitazioni al traffico in seguito all’ondata di ...

Maltempo : numero solidale anche per la provincia di Trento : A seguito della richiesta del Presidente della provincia Autonoma di Trento, dal 4 novembre e fino al 3 dicembre, sarà possibile donare attraverso il numero solidale 45500 anche a sostegno delle popolazioni della provincia Autonoma di Trento oltre che per quelle delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che avevano formalizzato la richiesta già nella giornata di ieri. L’iniziativa di solidarietà, promossa dal Dipartimento della ...

Maltempo : verso la riapertura totale della ferrovia Trento-Malè : Da lunedi’ 5 novembre i treni circoleranno regolarmente tra Trento e Mezzolombardo e tra Cles e Mezzana, mentre saranno sostituiti con autobus nella tratta Mezzolombardo – Cles, in attesa della ripresa totale del servizio. Lo comunica la Provincia. Trentino trasporti invita i passeggeri a prendere visione dei comunicati disponibili presso stazioni, fermate e sul sito www.ttesercizio.it. La presidente di Trentino trasporti, Monica ...

Maltempo : nei cimiteri di Trento possibili lievi cedimenti della terra : In previsione delle visite ai cimiteri cittadini in occasione della festivita’ di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, il servizio servizi funerari del Comune di Trento invita a prestare la massima attenzione negli spostamenti all’interno delle aree cimiteriali, per possibili lievi cedimenti del terreno che potrebbero verificarsi a seguito delle intense piogge dei giorni scorsi. Il personale – sottolinea il Comune ...

Maltempo Trento : servizio ridotto sulla ferrovia Trento-Malè : A seguito dei disagi causati dalle condizioni meteo, il servizio sulla linea ferroviaria Trento – Malè – Mezzana verrà svolto in forma ridotta per le giornate di giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 novembre. Lo rende noto Trentino Trasporti che invita i passeggeri a prendere visione dell’orario, disponibile presso stazioni, fermate e sul sito www.ttesercizio.it. L'articolo Maltempo Trento: servizio ridotto sulla ...

Maltempo Trento : recuperata la famiglia bloccata al lago di Fedaia : Il Soccorso alpino del Trentino e’ intervento questo pomeriggio per recuperare una famiglia veneta bloccata nei pressi del lago di Fedaia. Un uomo e i suoi due bambini erano bloccati in quota a circa 2.000 metri dopo aver passato la notte al rifugio Fedaia, da dove non erano riusciti a rientrare a valle viste le condizioni impraticabili dei sentieri e delle strade spesso franate e interrotte. Vista l’assenza di corrente elettrica ...

A Dimaro (Trento) i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta dove è esondato il torrente Meladrio. A Rimini un colpo di vento scaraventa sulla scogliera un 63enne che faceva kitesurf.

A Dimaro esondato il torrente Meledrio - situazione Maltempo Trento : In Trentino a Dimaro il torrente Meledrio è esondato. L’acqua, mista fango, ha raggiunto il paese nella zona del campeggio,