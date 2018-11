Maltempo | banchi di nebbia sulla A1 Roma-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo

Maltempo : nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo all’altezza di Vicovaro Mandela. La visibilità è a 100 metri. L'articolo Maltempo: nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - aliscafo contro una banchina a Procida : nessun ferito : Impatto contro la banchina, a Procida, per un aliscafo. nessun ferito, danni lievi al mezzo, di maggiore rilievo ai respingenti della banchina del porto. 'Per l'impatto - spiega il comandante della ...

Maltempo : aliscafo urta la banchina a Procida : A causa del Maltempo, un aliscafo ha urtato contro la banchina a Procida: si registrano solo lievi danni al mezzo, più rilevanti ai respingenti della banchina del porto, ma nessun ferito. A causa dell’impatto, spiega il comandante della Guardia Costiera, tenente di vascello Paola Scaramuzzino, “un respingente si è inclinato e un altro e’ stato abbattuto“. L'articolo Maltempo: aliscafo urta la banchina a Procida sembra ...

Maltempo - venti fortissimi in tutta Italia : a 130 Km/h sull’Argentario - traghetto urta banchina a Portovesme : Giornata di forte vento su tutta l’Italia: raffiche stimate anche a 130 chilometri orari, si sono verificate sull’Argentario oggi pomeriggio. I maggiori danni si sono verificati nel versante sud del promontorio dell’Argentario. Interamente vietato al traffico per la mareggiata il lungomare di Porto Ercole. Monitorate anche le condizioni dei pontili galleggianti e delle imbarcazioni ormeggiate. Disagi si sono verificati anche ...

Maltempo Sulcis - traghetto urta banchina : ANSA, - CAGLIARI, 29 OTT - A causa del vento e del mare mosso ha urtato la banchina durante l'attracco. Il traghetto "G.B. Conte" della compagnia di navigazione Delcomar impegnato nel collegamento ...

Maltempo - Sulcis : vento a 37 nodi - traghetto contro una banchina a Carloforte : Incidente al traghetto G.B. Conte della Delcomar, impegnato sulla rotta Portoscuso-Carloforte (Su). Questa mattina alle 12:45 in fase di attracco è andato a sbattere contro la banchina del molo Tagliafico al porto di Carloforte, nell’Isola di San Pietro. L’incidente è dovuto probabilmente al Maltempo ed alle forti raffiche di vento che soffia dai 41 ai 47 nodi. Il Comandante dell’Ufficio marittimo di Carloforte, il Tenente di ...

Maltempo in Sardegna : notte di pioggia e allagamenti - mattinata con banchi di nebbia : Nuova notte di Maltempo in Sardegna, in particolare nell’area meridionale, dove i residenti hanno temuto gli effetti della pioggia: per fortuna non si segnalano particolari criticità questa mattina, a parte qualche allagamento e qualche banco di nebbia. Qualche allagamento si è registrato nella zona di Quartu, tanta pioggia anche a Cagliari e su altri centri dell’hinterland, ma non si registrano ulteriori disagi. Lungo la SS131 sono ...

Maltempo : nave contro banchina a Casamicciola : Ancora disagi per il Maltempo delle ultime ore. A farne le spese per ultima in ordine di tempo è stata una nave della Caremar. La Fauno ha urtato il pontile e la banchina del porto di Casamicciola. ...