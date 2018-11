Maglia Juve | effetto CR7 | è la più venduta in quattro stati Usa

Juventus - Maglia che divide : TORINO - Le strisce fanno discutere. In questo caso l'assenza delle classiche strisce bianche e nere sulla maglia della Juventus targata 2019-20, non è ufficiale, ma l'indiscrezione sulla maglia ...

Juventus - indiscrezioni sulla nuova Maglia 2019-2020 : niente strisce - torna il rosa! [GALLERY] : Circolano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus per la stagione 2019-2020: le foto mostrano l’assenza delle classiche strisce bianche e nere e il ritorno del colore rosa Dopo aver rivoluzionato il suo logo nei mesi scorsi, la Juventus, sempre attenta alle nuove logiche del mercato, sembra avere l’intenzione di cambiare anche il look della propria divisa. Stando alle foto che circolano sul web in queste ore, la nuova ...

Juventus nuova Maglia 2019-20 : e se fosse bianconera e rosa? : Per ora è solo un’indiscrezione, ma la fonte è abbastanza autorevole da aver fatto scattare polemiche e reazioni social a caterva: la maglia della Juventus 2019/2020 potrebbe essere bianconera e rosa. Anzi, per la precisione metà bianca, metà nera e con una striscia sottile in mezzo di colore rosa. L’indiscrezione arriva dal sito specializzato in kit per il calcio Footy Headlines che in un primo articolo ha svelato un leaks ...

La Juventus stravolge la Maglia : la divisa 2019-2020 cambia look : La maglia della Juventus subirà un vero e proprio stravolgimento nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni rivelate da Footyheadlines, portale di riferimento per quanto concerne le ...

Juventus - anticipazioni sulla nuova Maglia : torna il rosa e via le strisce bianconere? : Secondo il sito Footy Headlines, dal quale sono tratte le foto, si dovrebbe procedere a una rivoluzione per la prima maglia della Juventus 2019/2020: via le strisce, rimarrà solo una divisione in due ...

Juventus - bianconeri ma non più a strisce la nuova Maglia fa discutere : Specialmente quando tra le tue fila puoi annoverare uno tra i migliori calciatori del Mondo come Cristiano Ronaldo , la cui maglietta è stata la più venduta da quando ha accettato di vestire il ...

Pogba : 'Oggi è un giorno speciale'. E mette la Maglia della Juve davanti a quella del Manchester United... : Per il campione del Mondo francese si tratta della prima sfida da ex alla Juve. E nella foto, il Pogba in maglia bianconera è in primo piano rispetto a quello con la divisa dei Red Devils . Un'...

Juventus - rivoluzione Maglia nel 2019-20 : addio alle strisce bianconere? : La stagione è iniziata solo da pochi mesi ma, come da tradizione, gli sponsor tecnici, sono già al lavoro con i club per predisporre le divise per l’annata 2019-2020. A sorpresa, potrebbero esserci importanti novità per una delle squadre più importanti nel panorama europeo: la Juventus. Come emerso dalle prime anticipazioni diffuse dal sito Footyheadlines.com […] L'articolo Juventus, rivoluzione maglia nel 2019-20: addio alle strisce ...