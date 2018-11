Mafie e giochi online | “incontro tra boss barese e un agente dei servizi segreti” E

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Vitino l’Enél era il leader indiscusso del gruppo, l’uomo che tesseva le fila e organizzava quel business miliardario che da Bari era diventato così tentacolare da arrivare in Africa, in Sud America e in diversi paradisi fiscali. Cercavano persone in grado di fare “pin, pin, che cliccano” non “quattro scemi che fanno ‘bam, bam’ in mezzo alla strada”, come raccontano le intercettazioni telefoniche della Guardia di finanza nella maxi-inchiesta di tre procure, coordinata dalla Dna che, solo nel capoluogo pugliese, ha portato a 22 arresti. Alla testa di tutto secondo gli inquirenti c’era lui, Vito Martiradonna, detto Vitin l’Enél, storico cassiere del clan Capriati e condannato in via definitiva per associazione mafiosa. “Rapporti con polizia giudiziaria e” – Ma nonostante sia stato più volte ...