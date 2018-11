Mafia e ' ndrangheta si spartivano il mercato del gioco online | 68 arresti e sequestri per

Le mani di Mafia e 'ndrangheta sul gioco online : 68 arresti - sequestri per un miliardo di euro : Scommesse per incamerare milioni su milioni. Giochi e tornei per lavare denaro, ripulirlo, reimpiegarlo. 'ndrangheta reggina, mafia catanese, famiglie pugliesi, clan hanno messo le mani sul mondo del ...

Le mani di Mafia e 'ndrangheta sul gioco online : 68 arresti - sequestri per un miliardo di euro : All'inchiesta hanno lavorato Guardia di Finanza, polizia, carabinieri e Dia. Coinvolti boss e gregari delle più note 'ndrine di Reggio Calabria, dei clan catanesi e pugliesi, ma anche imprenditori e prestanome, a vario titolo accusati di associazione mafiosa

