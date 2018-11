Macron a Trump - 'rispetto fra alleati' : ANSA, - PARIGI, 14 NOV - "Quando gli Stati Uniti vollero la loro indipendenza, la Francia fu al loro fianco. Nella 2/a guerra mondiale, decine di migliaia di americani vennero a morire sulle nostre ...

Trump contro Macron su Twitter : il nazionalismo della Francia e il basso tasso di gradimento del presidente - : "Non c'è Paese più nazionalista" scrive il presidente statunitense in uno dei tanti tweet rivolti al presidente transalpino in cui fa anche riferimento alle guerre mondiali. Fonti dell'Eliseo: "Sono ...

Trump attacca Macron su esercito Ue : ROMA, 13 NOV - "Emmanuel Macron suggerisce di costruire un loro esercito per proteggere l'Europa dagli Stati Uniti, Cina e Russia. Ma era la Germania nelle due guerre mondiali. Come è andata a finire ...

Trump attacca Macron su esercito Ue : ANSA, - ROMA, 13 NOV - "Emmanuel Macron suggerisce di costruire un loro esercito per proteggere l'Europa dagli Stati Uniti, Cina e Russia. Ma era la Germania nelle due guerre mondiali. Come è andata a ...

Macron sfida Trump a Parigi : 'Il nazionalismo è un demone' : Questa speranza si chiama Onu, che garantisce lo spirito di cooperazione per difendere il bene comune del mondo'. Una chiara sfida ai sovranismi, che sperano di conquistare l'Europa nelle elezioni di ...

"IL NAZIONALISMO MINACCIA L'UE" - Macron e Merkel uniti. Trump fuori dal gruppo a Parigi - stretta di mano con Putin : È un no ai "nazionalismi" e al populismo ad alzarsi forte da Parigi l'11 novembre, esattamente 100 anni dopo la firma di un armistizio che pose fine alla Grande Guerra con i suoi 18 milioni di morti. Lo hanno scandito alto e forte Emmanuel Macron e Angela Merkel, mentre Donald Trump ha continuato ad esibire una diversa lunghezza d'onda. Con Putin, che apprezza la battaglia di Macron per un esercito europeo, c'è stato un contatto ...

Macron : "Il nazionalismo è il tradimento del patriottismo". E Trump non riesce a contenersi... : Un'espressione che fotografa perfettamente la differenza di vedute. "Il patriottismo è l'esatto contrario del nazionalismo e dell'egoismo": lo ha detto il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, nel discorso di poco meno di un quarto d'ora pronunciato davanti a 72 capi di stato e di governo invitati a Parigi per il centenario dell'Armistizio. In platea il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è riuscito a ...

Difesa europea - Trump e Macron smorzano i toni : Sono in disaccordo in generale sulla visione del mondo: Macron difende il multilateralismo, che Trump osteggia duramente. In Francia, Trump sarebbe dovuto andare da Parigi al cimitero americano di ...

Parigi - clima teso fra Trump e Macron. Polemica sull'esercito europeo : ...aveva espresso il timore che Trump stia cercando di destabilizzare l'ordine post-Seconda guerra mondiale e in un'intervista alla Gazeta Wyborcza ha aggiunto di credere che l'americano voglia un mondo ...

Trump - clima teso con Macron dopo lo scontro sulla difesa Ue : È il tema della difesa europea a turbare l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello americano Donald Trump. Erano scattate subito scintille tra i due, col...

