M5s | la furia contro i ribelli Riunione del gabinetto di guerra | chi vogliono cacciare

Pedicini (M5s) vs Tajani : “Se vuole fare campagna elettorale - si dimetta” e Tajani si infuria : Pedicini (M5s) vs Tajani: “Se vuole fare campagna elettorale, si dimetta” e Tajani si infuria Scontro tra Pedicini del movimento 5 stelle ai danni del presidente del Parlamento europeo Tajani. “Lei continua a criticare pubblicamente il governo. Per il ruolo che riveste, non può farlo. Se vuole fare campagna elettorale, si dimetta”. A dirlo, rivolto direttamente al presidente del Parlamento europeo, è stato l’eurodeputato del M5s, Piernicola ...

Pedicini (M5s) vs Tajani : “Se vuole fare campagna elettorale - si dimetta”. E il presidente del Parlamento europeo si infuria : “Lei continua a criticare pubblicamente il governo. Per il ruolo che riveste, non può farlo. Se vuole fare campagna elettorale, si dimetta”. A dirlo, rivolto direttamente al presidente del Parlamento europeo, è stato l’eurodeputato del M5s, Piernicola Pedicini. Antonio Tajani ha risposto, infuriandosi: “Io sono sempre stato imparziale nel svolgere la mia attività. E difendo la libertà di stampa in tutta Europa dagli ...

Erika Stefani - furia contro il M5s sulla prescrizione. Il retroscena di Augusto Minzolini : Anche il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia, in modo sarcastico, attacca l'ultima trovata grillina: 'È una cosa da ridere: mi chiedo se un processo dura 80 anni chi paga l'...

Da 'scudo fiscale' a 'scudo penale' - ecco cosa fa infuriare il M5s : Oltre all'estensione della sanatoria anche all'Iva, allarma il Movimento la depenalizzazione per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio -

Csm : Ermini vicepresidente - furia M5s : Critiche anche dal Guardasigilli Bonafede che accusa: 'Parte dei magistrati ha deciso di fare politica'. Applausi alla Camera, invece, dal gruppo del Pd dopo l'annuncio della presidenza dell'elezione ...

Csm : Ermini vicepresidente - furia M5s : Critiche anche dal Guardasigilli Bonafede che accusa: "Parte dei magistrati ha deciso di fare politica". Applausi alla Camera, invece, dal gruppo del Pd dopo l'annuncio della presidenza dell'elezione ...