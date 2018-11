M O | si dimette il ministro della Difesa Lieberman | ' inaccettabile tregua con Hamas'

Contrario al cessate il fuoco firmata con Hamas - il ministro della Difesa Lieberman si dimette : Il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, si è dimesso a sorpresa. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa all’indomani della riunione d’emergenza del gabinetto di sicurezza che ha approvato il cessate il fuoco con Hamas dopo il lancio di razzi dei giorni scorsi, nonostante l’aperta opposizione dello stesso Lieberman. «Quello ...

Gran Bretagna - si dimette il ministro dei Trasporti Jo Johnson 'La Brexit è un fallimento' : ... May è finita in un vicolo cieco: per come stanno le cose il Regno Unito 'sarà destinato o a un rapporto di vassallaggio, forse infinito, nei confronti dell'Europa, che indebolirà la nostra economia, ...

Usa - il ministro della Giustizia Sessions si dimette su richiesta di Trump. Incombe il Russiagate : «Ringraziamo il procuratore generale Jeff Sessions per il suo servizio e gli auguriamo il meglio». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato così il ministro della Giustizia Jeff Sessions, con cui da tempo era in rotta di collisione, annunciando che al suo posto andrà Matthew G. Whitaker, attuale capo dello staff dello stesso Sessi...

Usa - il ministro della Giustizia Sessions si dimette su richiesta di Trump : «Ringraziamo il procuratore generale Jeff Sessions per il suo servizio e gli auguriamo il meglio». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato così il ministro della Giustizia Jeff Sessions, con cui da tempo era in rotta di collisione, annunciando che al suo posto andrà Matthew G. Whitaker, attuale capo dello staff dello stesso Sessi...

Usa : "ministro giustizia si dimette su richiesta Trump" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Matteo Salvini - il ministro si dimette da consigliere a Milano : era in carica dal 1993. Dal 2016 presente 29 volte su 160 : Matteo Salvini si è dimesso da consigliere comunale di Milano, dove era stato eletto per la prima volta nel 1993. Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le sue dimissioni dalla carica e queste sono state protocollate. Proprio nell’aula di Palazzo Marino era iniziata la sua carriera politica e lì è rimasto in carica per oltre due decenni. All’epoca, quando sindaco era Marco Formentini, aveva ...

"Non c'è una carta e che non ci sono penali. In un paese normale un ministro che mente così palesemente si dimette" : "Il Movimento 5 Stelle aveva promesso di chiuderlo, addirittura in due settimane. Lo diceva Di Battista in comizi infuocati in Puglia. Ora che sono al governo non succede niente". Così l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda in un video pubblicato su Twitter parlando del gasdotto Tap."Di Maio giustifica il suo cambiamento di idea, la sua promessa non mantenuta, inventandosi una carta e delle penali. Non è la prima ...

Francia - si dimette il ministro dell'Interno Collomb : Il presidente francese Emmanuel Macron alla fine è stato costretto ad accettare le dimissioni del suo ministro degli Interni Gerard Collomb. Il governo francese perde così un altro pezzo da novanta, ...

Ministro Fraccaro : 'Tria non si dimette perché noi non siamo come gli altri. Spread non è catastrofico' : Riccardo Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento che si dichara Ministro per la democrazia diretta, conferma la tenuta del governo Conte all'indomani della firma della Legge di Bilancio ...

Manovra - Salvini e Di Maio sfidano Tria sul deficit. Il ministro al bivio : accettare il diktat o dimettersi : Il ministro ha sottolineato che «questo giuramento lo abbiamo fatto tutti», cioè Conte e l'intera squadra di governo, e che lui lo interpreterà «in scienza e coscienza». Perché il titolare dell'...

Usa : 'viceministro Giustizia si dimette' : Rod Rosenstein, il vice ministro della Giustizia americano, si dimette. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Rosenstein si sarebbe ''dimesso verbalmente con il capo dello staff ...

Usa - media : il viceministro della Giustizia Rod Rosenstein si dimette - : Secondo il sito d'informazione politica Axios, il Deputy Attorney General avrebbe comunicato la decisione verbalmente al capo dello staff della Casa Bianca John Kelly. Nei giorni scorsi il NYT ha ...

Macron - si dimette il ministro dell'Interno Collomb. Gaffe sulle porcellane al negozio dell'Eliseo : Collomb è sempre stato iscritto al partito socialista e ha cominciato ad avvicinarsi a Macron quando questi era ministro dell'Economia nel governo della gauche di François Hollande, per poi uscire ...

Taranto. Il consigliere comunale Massimo Battista sbugiarda il ministro Di Maio e si dimette dai 5 Stelle : Ancora una volta, denuncia Battista, è prevalsa l'occupazione rispetto al diritto alla salute e si dice deluso da un Movimento che impartisce la linea politica dall'alto verso il basso.