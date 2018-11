Lui muore poco prima delle nozze in un incidente aereo | lei posa con l’abito da sposa

La padrona muore - dopo poche ore si spegne anche Lui : la storia di Marianna e del cane Fofò : A poche ore di distanza dalla morte della sua padrona 70enne Marianna Chessa, l'anziano esemplare di pastore maremmano si è lasciato morire davanti casa. "Sicuro di non sentire più la sua voce anche lui si è lasciato andare nello stesso giorno ed ora sono insieme" ha scritto il figlio della donna.Continua a leggere

Viveva rinchiuso in casa. Psichiatra lo convince a uscire. Lui lo fa ma muore (nella notte del Bataclan) : Un giovane trentenne soffre da anni di agorafobia. Non esce mai di casa, perché ha paura di andare in luoghi a lui non familiari, con le crisi di panico che lo bloccano, impedendogli di condurre una vita normale. In cura da uno Psichiatra, finalmente riesce a vincere le sue paure e si unisce a un gruppo di amici, per bere un drink in un locale. Per un incredibile schwerzo del destino ha scelto il giorno sbagliato. Quella sera di tre anni fa, ...

70 anni insieme : Lui muore un giorno dopo aver dato l’addio a sua moglie : Sono stati legati per 70 anni e hanno scelto di non separarsi nemmeno di fronte alla morte. Arriva dagli Stati Uniti la storia di Paul e Agnes Fitz che, dopo aver trascorso la vita insieme, si sono spenti a distanza di un giorno. La donna è spirata all’inizio di novembre, dopo una lunga malattia, e il marito, dopo averle detto addio, è morto. Una storia commovente che racconta ancora una volta la forza e il potere dell’amore, capace ...

Muore a 12 anni per salvare il suo cane da un'auto e viene travolta con Lui. Saranno sepolti insieme : Una tragedia causata da un grande legame, dal tanto amore verso il "miglior amico dell'uomo": è la storia che ha coinvolto Jennarae Goodbar, 12enne di Rockbridge County (Virginia) che adorava il suo cane e che, per salvarlo, ha perso la vita. La vicenda è stata riportata, tra i vari, da CBS News.Jennarae era pazza di Cash - questo il nome del cucciolo - e, quando l'ha visto correre in mezzo alla strada rischiando di essere travolto ...

Muore in un incidente stradale poco prima del matrimonio : la sposa in abito bianco - in lacrime sulla tomba di Lui : Lei si chiama Jessica Padgett e lui si chiamava Kendall James Murphy. Kendall era un vigile del fuoco ed è morto mentre cercava di aiutare la vittima di un incidente stradale, travolto da un altro automobilista. La tragedia è accaduta in Usa, Indiana, qualche mese prima del 29 settembre, cioè della data del suo matrimonio con Jessica. E la ragazza, distrutta dalla perdita del futuro marito, ha voluto comunque creare un ricordo di quel giorno ...

Lui muore poco prima delle nozze : il gesto toccante della sposa | Foto : Il matrimonio tra Jessica e James era stato fissato il 29 settembre scorso. Ma lui, un vigile del fuoco, ha perso la vita...

La moglie incinta muore in un incidente causato da un ubriaco : Lui pubblica le foto da morta su Facebook : La moglie incinta muore travolta da un pirata della strada ubriaco insieme alla sua bambina e lui decide di pubblicare le foto su Facebook. Zach Kincaid ha perso due delle persone che più...

La moglie incinta muore in un incidente - Lui "posta" le foto dentro la bara : moglie incinta muore dopo un incidente stradale e il marito pubblica le foto della bara su Facebook. Zach Kincaid, già padre di 3 figlie, si è sfogato così contro quell'uomo ubriaco che ha travolto la ...

Un uomo e una donna investiti da un Suv in centro a Roma : Lui muore - lei è gravissima : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro storico ...

Roma - un uomo e una donna investiti da un Suv in centro : Lui muore - lei è grave : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro storico ...

Un uomo e una donna investiti da un Suv in centro a Roma : Lui muore - lei è gravissima : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro...

Padre e figlia investiti da un Suv in centro a Roma : Lui muore - lei è gravissima : A poche ore di distanza dall'investimento mortale del viceprefetto in via Cavour da parte di un bus turistico, una nuova tragedia si è consumata sulle strade del centro della città. Un uomo è morto e ...

Padre e figlia investiti da un Suv in centro a Roma : Lui muore - lei è gravissima : A poche ore di distanza dall'investimento mortale del viceprefetto in via Cavour da parte di un bus, una nouova tragedia si è consumata sulle strade del centro. Un uomo è morto e la figlia è ...

Il fratello muore - Lui va a giocare. Ma in campo scoppia a piangere : Lucas Torro è un giovane centrocampista spagnolo, in forza all'Eintracht Francoforte, e ieri sera ha giocato per tutti e novanta i minuti in Europa League contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il 24enne ...