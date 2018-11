L' Ue avvisa il governo | Decidetevi o taglieremo i fondi per la Tav

Governo - Di Maio avvisa la Lega : c'è un contratto e va rispettato | Reddito di cittadinanza operativo a inizio del 2019 : "Se vedo un problema non è nelle risorse o nelle norme ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. Se qualche membro del Governo non crede in quello che stiamo facendo, allora è un rischio per i cittadini prima di tutto". Così il vicepremier dopo la polemica con Giorgetti

Lega. Giorgetti avvisa i grillini : il Governo così cade : Il braccio destro di Matteo Salvini mette in chiaro che la Lega non teme nuove elezioni. Il partito esige rispetto.

Alitalia - Salvini avvisa Tria : rispetti il contratto di governo : "Sono assolutamente d'accordo con Di Maio e con l'ingresso del Tesoro nella compagnia aerea. Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa" ha detto il vicepremier. Ma nella maggioranza ancora non c'è accordo sulla "pace fiscale" e lunedì è previsto un vertice di maggioranza

Berlusconi avvisa il governo : "Speriamo non duri a lungo" : A insistere per una marcia indietro dell'esecutivo gialloverde sulla manovra è anche Renato Brunetta, responsabile del dipartimento economia di Fi: 'Qui crolla tutto. Gli investitori internazionali ...

Manovra - Conte avvisa l'Europa : "Le decisioni sono del governo" : Il premier Giuseppe Conte mantiene la linea ferma del governo sulla Manovra. Il Def che annuncia una legge di Bilancio al 2,4 per cento del rapporto deficit-Pil di fatto ha agitato e non poco la acque sui mercati e a Bruxelles. Ma in un'intervista al Corriere, Conte mantiene il punto: "La mia opinione è che i principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, a prescindere dal fatto che siano scritti nella Costituzione e ...

Manovra finanziaria - Cottarelli avvisa il governo : "Servono tagli e riforme" : Il governo promette una "Manovra espansiva" per rilanciare la crescita. Ma l'economista Carlo Cottarelli mette in guardia: "Si cresce solo con tagli e riforme, non facendo più deficit" Audio Casalino, ...