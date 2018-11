Lotta | Mondiali Under 23 Bucarest 2018 | tutti i risultati della terza giornata Italia

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili chiude al quinto posto nei 97 kg : Medaglia soltanto sfiorata per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana è stato infatti sconfitto nella per il bronzo dal georgiano Giorgi Melia, che si è imposto con il punteggio di 3-1. L’azzurro chiude quinto. Il match era iniziato bene per l’italiano, che dopo poco più di un minuto aveva messo a segno il primo ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili supera Kaminski e si qualifica alla finale per il bronzo! Lo attende il georgiano Melia : Nikoloz Kakhelashvili si riscatta dopo la bruciante sconfitta di ieri ai quarti di finale contro il russo Golovin superando ai ripescaggi il bielorusso Dzmitry Kaminski in scioltezza e guadagnandosi un posto per la finale per il bronzo dei -97 kg ai Campionati del Mondo Under 23 di Lotta greco-romana. L’azzurro ha avuto la meglio su Kaminski, che precedentemente aveva sconfitto l’ucraino Kozliuk nel primo turno dei ripescaggi, ed ora ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : tutti i risultati della seconda giornata. Ai ripescaggi Nikoloz Kakhelashvili : Va in archivio la seconda giornata dei Mondiali Under 23 di Lotta con le eliminatorie e le semifinali delle ultime cinque categorie di peso della greco-romana, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche ripescaggi e finali delle altre cinque categorie della specialità. Nei 60 kg fuori nel turno di qualificazione Jacopo ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili ai ripescaggi - fuori Jacopo Sandron : Una buona ed una cattiva notizia per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana ed eliminato ai quarti di finale dal russo Aleksandr Golovin, accede ai ripescaggi per il bronzo che si svolgeranno domani. Il russo infatti è giunto in finale e questo ha spalancato le porte all’azzurro, che entrerà in scena nel secondo incontro: ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili eliminato nei quarti di finale dei 97 kg : Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana, entrato in gara nelle qualificazioni, dopo aver superato il kirghiso Uzur Dzhuzupbekov ed il polacco Gerard Cyprian Kurniczak, viene eliminato ai quarti di finale, dal russo Aleksandr Golovin. L’incontro inizia bene per l’azzurro, più propositivo in avvio, e ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili vince per superiorità tecnica e vola ai quarti! : Continua l’avventura di Nikoloz Kakhelashvili ai Campionati Mondiali Under 23 di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest, con l’azzurro che dopo aver superato brillantemente all’esordio il kirghizo Dzhuzupbekov ha avuto la meglio sul polacco Gerard Kurniczak agli ottavi di finale. L’azzurro, impegnato nella categoria -97 kg della greco-romana, ha dominato l’incontro sin dall’inizio imponendosi nettamente sul ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Jacopo Sandron out al primo turno dei -60 kg - si spera nel ripescaggio : Il cammino di Jacopo Sandron ai Campionati Mondiali Under 23 di Lotta greco-romana si ferma subito al primo turno dei -60 kg per mano dell’ostico georgiano Dato Chkhartishvili, ed ora può solo sperare in un difficile ripescaggio. L’azzurro classe 1998, bronzo agli ultimi Europei junior, ha pagato dazio a causa di una tremenda combinazione dell’avversario da 6 punti nella prima frazione che ha di fatto indirizzato ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili domina all’esordio ed accede agli ottavi di finale nei -97 kg : Parte bene l’Italia nella seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 23 di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest, con Nikoloz Kakhelashvili che ha brillantemente superato il primo turno dei -97 kg della greco-romana ed ora attende uno tra il polacco Kurniczak ed il greco Zarifes agli ottavi di finale. L’italo-georgiano ha avuto la meglio con lo score finale di 4-0 del kirghizo Uzur Dzhuzupbekov evidenziando una buona ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Niente ripescaggio per Riccardo Vito Abbrescia : Va in archivio la prima giornata dei Mondiali Under 23 di Lotta con le eliminatorie e le semifinali delle prime cinque categorie di peso della greco-romana, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche eliminatorie e semifinali delle altre cinque categorie della specialità. Nei 77 kg fuori ai quarti Riccardo Vito Abbrescia, ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Riccardo Vito Abbrescia eliminato nei quarti di finale dei 77 kg : Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, dopo aver superato l’ucraino Elmar Nuraliiev, viene eliminato ai quarti di finale, dall’indiano Sajan Sajan. Ancora una volta la contesa per l’azzurro parte in salita, con l’indiano capace di marcare il ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Riccardo Vito Abbrescia passa ai quarti di finale nei 77 kg : Iniziano bene per l’Italia i Mondiali Under 23 di Lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, supera l’ucraino Elmar Nuraliiev e passa ai quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra l’iraniano Seyedmohammad Seyedali Choobchian Langeroudi e l’indiano Sajan Sajan. La contesa per ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Ali Hashemi prevale nei -102 kg maschili dopo una Lotta molto serrata con Chumak e Beiralvand : Ad Ashgabat, in Turkmenistan, si è disputata l’ultima gara dell’ottava giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi, il gruppo A dei -102 kg maschili. L’iraniano Ali Hashemi si è imposto nella classifica combinata grazie alla sua regolarità nelle due frazioni di gara, riuscendo a conquistare la medaglia d’oro precedendo l’ucraino Dmytro Chumak ed il connazionale Reza Beiralvand al termine di un duello ...