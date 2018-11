LORELLA CUCCARINI E SILVIO TESTI IN CRISI? Foto | sui social tutto tace sul terzo

LORELLA CUCCARINI - gossip clamoroso : beccata con un uomo misterioso : È la più amata dagli italiani ma cosa diranno, gli italiani, di Lorella Cuccarini che è stata pizzicata mano nella mano con un uomo che non è suo marito? La Cuccarini è stata beccata dai paparazzi di Chi a Firenze mentre se ne sta beata e felice con un giovane e misterioso uomo. I due sembrano molto complici e se ne vanno felici e contenti in giro per Firenze tutti abbracciati, come mostrano le immagini del numero di Chi del 14 novembre 2018. Ma ...

Isola di Pietro 2 - Pietro si scontra con Diego e arriva LORELLA CUCCARINI : anticipazioni 28 ottobre : Dopo i buoni ascolti della prima puntata della nuova stagione, domenica 28 ottobre in prima serata su Canale 5 torna con la seconda puntata L’Isola di Pietro 2, la serie coprodotta da RTI e Lux Vide che vede Gianni Morandi nei panni di in pediatra che vive a Carloforte, splendida Isola sarda. E, dopo essere stata annunciata nei mesi scorsi, finalmente fa il suo debutto Lorella Cuccarini. L'Isola di Pietro 2, le foto della nuova ...

LORELLA CUCCARINI prende posizione su Unione Europea e spread : 'Non possiamo vivere con l'incubo' : Due anni fa ho letto Il mondo nuovo di Aldous Huxley, e mi si è aperta la finestra del ragionamento sulle utopie negative", le dichiarzioni sono riportate da ViaggiNews,. Presa di posizione netta ...

L’isola di Pietro 2 : LORELLA CUCCARINI parla del suo personaggio : Lorella Cuccarini interpreta Isabella ne L’isola di Pietro 2 Domenica scorsa ha debuttato su Canale5, riscuotendo un buon successo, L’isola di Pietro 2, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce e Michele Rosiello. Dalla seconda puntata, che andrà in onda domani sera, farà la sua comparsa un nuovo personaggio, quello di Isabella Sulci, interpretato da Lorella Cuccarini. La famosa showgirl torna a recitare a dodici ...